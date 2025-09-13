(ВИДЕО) ПРЕВРНУЋЕ ВАМ СЕ ЖЕЛУДАЦ Боље да не видите где поједини црногорски продавци крофни праве ову посластицу
Крофне су за многе једна од најпознатијих и најомиљенијих посластица на свету, али после гледања снимка који нам стиже из Црне Горе питање је како ћете убудуће гледати на оне куповне.
Тамо је полиција открила дивљу радионицу крофни, а снимак који се појавио на страници „Подгорички временски калеидоскоп“ открива припрему овог десерта у изузетно нехигијенским условима.
На снимку се виде пластичне и импровизоване посуде за уље које су очигледно поново коришц́ене, док се крофне припремају без икаквих хигијенских стандарда. Управо таква пракса, упозоравају стручњаци, може довести до озбиљних здравствених проблема.
“На обали од Улциња до Херцег Новог посетиоци су навикли на крофне као незаобилазан летњи залогај. Ипак, иза мириса и шећера у праху често се крије много мање привлачна прича. Према сазнањима са терена, поједини продавци данима користе исто уље за пржење, због чега крофне губе не само на квалитету, већ представљају и потенцијалну претњу по здравље”, пише Подгорички временски калеидоскоп.
Како се наводи у објави, туристи и мештани све чешће пријављују негативна искуства, од непријатног укуса и мириса, па све до озбиљнијих желудачних тегоба. Стручњаци упозоравају да вишеструко коришћено уље садржи штетне спојеве који могу изазвати проблеме са пробавом и дугорочно повећати здравствене ризике.
“Надлежне службе реаговале су и привеле групу продаваца осумњичених да су угрожавали здравље потрошача. Тиме је послата јасна порука да се оваква пракса неће толерисати”, пише Подгорички временски калеидоскоп.