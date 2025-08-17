heavy intensity rain
(ВИДЕО) ВАТРА ПРЕТИ ПОДГОРИЦИ Ситуација у Пиперима критична

17.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: pixabay.com

ПОДГОРИЦА: Ситуација у вези са пожаром у Пиперима у близини Подгорице је критична, а на терену су распоређене све расположиве ватрогасне екипе, изјавио је Милан Радовић из Директората за заштиту и спасавање Црне Горе.

Радовић је навео да је посебно критично у подгоричком насељу Kопиље и на Стијени Пиперској, као и да се страхује да би северни ветар могао да утиче на ширење пожара, пренела је РТЦГ.

 

 

Рекао је да активних пожара има и на подручју Бијелог Поља, Даниловграда и Никшића.

Радовић је истакао да у гашењу пожара учествују и хеликоптери из Чешке, БиХ и Србије, као и да је захваљујући хеликоптеру који је послала Србија пожар у Дајбабама у близини Подгорице стављен под контролу.

У помоћ Црној Гори од петка је стигао и швајцарски тим за гашење пожара - 26 ватрогасаца са четири специјализована возила, саопштено је из црногорског МУП-а.

