РХМЗ УПОЗОРАВА НА ПЉУСКОВЕ Град и олујни ветар прете овом делу Србије

14.09.2025. 17:02
Дневник
Дневник/ Танјуг
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је хитно упозорење на интензивне пљускове, град и олујни ветар за подручје Мачванског округа.

Јака конвективна облачност која на западу Мачванског округа условљава интензивне пљускове са грмљавином, локалну појаву града и олујни ветар у западној струји премештаће се у наредних сат времена према Шапцу, објављено је на сајту РХМЗ.

РХМЗ је претходно издао хитно упозорење на интензивне пљускове, град и олујни ветар за подручје Нишавског округа.

Дневник/ Танјуг
Дневник
