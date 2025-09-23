few clouds
ШПАНЦИ УХАПСИЛИ ДЕЧАКА СА СУМЊОМ ДА ЈЕ ПЛАЋЕНИ УБИЦА Холандски Тинејџер тражен због више убистава

23.09.2025. 14:41 14:50
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
ubica
Фото: ChatGTP/илустрација

МАДРИД: У Шпанији је ухапшен тинејџер (17) из Холандије, који је осумњичен да је плаћени убица, а ако буде осуђен за убиство, то ће бити први пут у шпанској историји да је једно дете осуђено за атентат, потврдио је портапрол полиције Малаге за РТЛ њуз. 

Дечак је осумњичен за убиство Јасина Ајара (25) из холандског града Зволеа, у шпанском летовалишту Фуенхирола крајем прошле године, а локална полиција га је недавно ухапсила када се поново појавио у Фуенхироли да би наводно извршио још један атентат, преноси "НЛ тајмс".

Дечак је и у Холандији тражен због убиства.

Он је осумњичен да је Ајара, који је у Шпанији претходно живео годину дана и радио у бару у приморском летовалишту Фуенхироли, убио у раним јутарњим сатима 7. децембра 2024.  године.           

Према речима очевидаца, Ајар је видео наоружаног тинејџера како се приближава бару и успео је да затвори врата, након чега је побегао кроз задњи излаз на улицу, где је у њега, како се сумња, наоружани дечак испалио 18 хитаца из полуаутоматског пиштоља "токарев".

Полиција из Малаге је тада саопштила да верује да Ахар није био намеравана мета атентата и да је до његовог убиства дошло због погрешне идентификације, а да је права мета био други Холанђанин који се у то време налазио у бару.

Шпанска полиција сумња да су у Ајарово убиство умешана још два холандска држављанина - Холанђанка која је наводно организовала употребу пиштоља и становник Амстердама Афиф Ј. који је наводно дао пиштољ дечаку.

Холандске власти верују да је атентат у Фуенхироли наручио нарко-криминалац Наил ел Г. (20) из Амстердама, који је осумњичен и да је организовао атентат на Јунеса Арсалана у Осдорпу крајем децембра 2024. године, као и да је организовао осујећено убиство амстердамског криминалца Суфијана О.

Наил ел Г. је у притвору у Холандији, а истрага против њега је у току.

