ШТА ЛИ ЈЕ ТРАЖИО Необична преметачина, обијено неколико скупоцених аутомобила, није пријављено да је нешто украдено
15.09.2025. 16:52 17:07
Коментари (0)
НОВИ ПАЗАР: Током протеклог викенда у Новом Пазару догодио се низ провала у којим је непозната особа обила више скупоцених возила на различитим локацијама у граду.
Реч је о шест аутомобила у којима је извршена преметачина, али власници за сада нису пријавили да им је нешто украдено. Према првим информацијама, провале су извршене употребом чврстих предмета којима су разбијени прозори и обијене браве.
О догађају је обавештено надлежно тужилаштво, док полиција интензивно трага за починиоцем или више њих. Истрага је у току.