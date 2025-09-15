clear sky
ШТА ЛИ ЈЕ ТРАЖИО Необична преметачина, обијено неколико скупоцених аутомобила, није пријављено да је нешто украдено

15.09.2025. 16:52 17:07
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
полиција
Фото: Рина/ илустрација

НОВИ ПАЗАР: Током протеклог викенда у Новом Пазару догодио се низ провала у којим је непозната особа обила више скупоцених возила на различитим локацијама у граду.

Реч је о шест аутомобила у којима је извршена преметачина, али власници за сада нису пријавили да им је нешто украдено. Према првим информацијама, провале су извршене употребом чврстих предмета којима су разбијени прозори и обијене браве.

О догађају је обавештено надлежно тужилаштво, док полиција интензивно трага за починиоцем или више њих. Истрага је у току.

обијање аутомобила скупоцени аутомобили нови пазар
