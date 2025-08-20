clear sky
30 ПУТНИКА ПОВРЕЂЕНО У СУДАРУ АУТОБУСА СА ЈУГА СРБИЈЕ И КАМИОНА У НЕМАЧКОЈ У акцију спасавања укључен и хеликоптер

20.08.2025. 11:50 11:55
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: Pixabay.com

БЕРЛИН: Тридесет особа повређено је данас у саобраћајној несрећи која се догодила око поноћи на ауто-путу код Иршенберга у Баварској, када је аутобус из Аутономне покрајине Kосово и Метохија са 50 путника ударио у камион натоварен поврћем, пренели су немачки медији.

Према извештају полиције, возач аутобуса из Словеније (49) није на време приметио камион који је возио испред њега, којим је управљао 46-годишњи држављанин Пољске, а међу повређенима су и путници из јужне српске покрајине, пренопси Билд.

У судару је камион изгубио део терета, због чега је пут морао да буде затворен.

У тренутку несреће у аутобусу је било 41 путника, од којих је 30 повређених.

Шест особа задобило је тешке повреде и превезено је у болницу, док су остали лакше повређени и збринути су у ватрогасној станици Иршенберг.

На лице места упућен је и спасилачки хеликоптер, а ауто-пут А8 према Минхену био је затворен до јутрос до три сата док су трајали радови на рашчишћавању и преусмеравању саобраћаја.

Укупна материјална штета процењена је на око 150.000 евра.

За путнике је обезбеђен заменски аутобус.

Истрага о узроку несреће је у току.

немачка удес удес аутобуса
Вести Свет
