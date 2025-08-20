30 ПУТНИКА ПОВРЕЂЕНО У СУДАРУ АУТОБУСА СА ЈУГА СРБИЈЕ И КАМИОНА У НЕМАЧКОЈ У акцију спасавања укључен и хеликоптер
БЕРЛИН: Тридесет особа повређено је данас у саобраћајној несрећи која се догодила око поноћи на ауто-путу код Иршенберга у Баварској, када је аутобус из Аутономне покрајине Kосово и Метохија са 50 путника ударио у камион натоварен поврћем, пренели су немачки медији.
Према извештају полиције, возач аутобуса из Словеније (49) није на време приметио камион који је возио испред њега, којим је управљао 46-годишњи држављанин Пољске, а међу повређенима су и путници из јужне српске покрајине, пренопси Билд.
У судару је камион изгубио део терета, због чега је пут морао да буде затворен.
У тренутку несреће у аутобусу је било 41 путника, од којих је 30 повређених.
Шест особа задобило је тешке повреде и превезено је у болницу, док су остали лакше повређени и збринути су у ватрогасној станици Иршенберг.
На лице места упућен је и спасилачки хеликоптер, а ауто-пут А8 према Минхену био је затворен до јутрос до три сата док су трајали радови на рашчишћавању и преусмеравању саобраћаја.
Укупна материјална штета процењена је на око 150.000 евра.
За путнике је обезбеђен заменски аутобус.
Истрага о узроку несреће је у току.