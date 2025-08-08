АКО СЕ "МРТВА РУКА" АКТИВИРА... Најстрашније руско оружје судњег дана може подавити милионе људи
У ери заоштрених и хаотичних односа између две највеће нуклеарне силе САД и Русије, поново су покренуте хладноратовске стрепње од употребе атомских бомби, посебно након што је амерички председник Доналд Трамп упутио ка Русији две подморнице.
Кремљ је ублажио тензије, док је бивши председник Дмитриј Медведев, чији су коментари о механизму "мртве руке" на мрежи X подигли тензије, рекао да Русија има довољно својих подморница у патролама.
"Мртва рука" или "Периметар" је систем који осигурава да чак и у случају катастрофалног нуклеарног напада Русија и даље може да покрене контранапад лансирањем нуклеарних ракета.
У међувремену је његов специјални представник Стив Виткоф обавио, по свему судећи, успешне трочасовне преговоре са руским лидером Владимиром Путином, уочи истека америчког ултиматума Москви да до 8. августа прогласи примирје у Украјини, ако не жели секундарне царине земљама увозницама енергената. Касније је поврђено да ће се у наредним данима састати Трамп и Путин, могуће у Уједињеним Арапским Емиратима.
Не јењава ни интензитет борби на фронту, нити најаве војне помоћи Украјини, па је Холандија у понедељак саопштила да ће бити прва НАТО чланица која ће купити од Америке оружје по цени од 500 милиона долара за Кијев, у складу са Трамповом идејом да превали финансијско бреме рата на Европу.
Једна од руских нуклеарних подморница које је Медведев поменуо је К-329 "Белгород" са којег је 2023. тестиран застрашујући нуклеарни стелт дрон "Посејдон", а који изазива радиоактивне цунамије.
-Belgorod, world’s longest, nuclear powered sub joins #Russian Navy
-Carries: 6 Poseidon" intercontinental nuclear-powered, nuclear-armed autonomous torpedoes
-100 megaton thermonuclear weapon
-Losharik nuclear-powered midget submarine
-Can create 500 mtr high nuclear tsunami pic.twitter.com/tI2eDvA3hC
— Insightful Geopolitics (@InsightGL) March 12, 2023
У питању је највећа подморница изграђена у последњих 40 година, са депласманом воде до 30.000 тона када је потопљена, дужине 184 метара, поринута 2019. године. Оно што је издваја од других подморница са нуклеарним наоружањем, попут америчке "Охајо" класе, су цеви за торпеда у које наводно иду "Посејдони".
На тај закључак наводе сателитке фотографије подморничке базе Северодвинск из фебруара 2021. који јасно показују два велика отвора на прамцу. Сваки отвор је пречника отприлике два метра, што је приближно три пута више од отвора за обичан торпедо пречника 533 mm. Разлог за то је што је Посејдон око 20 до 30 пута већи чак и од тешког торпеда.
Major new info on #Russia submarine Belgorod. Updated cutaway. Note the Poseidon Intercontinental Nuclear Powered Nuclear Armed Autonomous Torpedo tubes in the bow. #OSINT more info at https://t.co/Niienq0adX pic.twitter.com/9IZ8A1bg9J
— H I Sutton (@CovertShores) May 29, 2019
Информације о "Посејдону" су "случајно" снимљене у документ о тајном "океанском вишенаменском систему", током преноса Путиновог говора 2015. на телевизији НТВ, мада ЦИА тврди да је цурење било намерно. Пентагон тврди да је тестиран још 2016. на Б-90 "Саров" специјалној подморници у Арктичком океану, док је 2018. у извештају окарактерисан као "нови интерконтинентални, нуклеарно наоружани, подводни аутономни торпедо на нуклеарни погон“.
Овај стратешки торпедо са дометом до 10.000 км је дужине 24 метра, пречника од 1,6 до два метра и може да достигне брзину до 100 чворова (185 км/ч) у завршној фази путање. Дизајниран да се провуче испод америчке мреже балистичке ракетне одбране.
Оружје је дизајнирано да "уништи важне економске објекте непријатеља у приобалним подручјима и изазове загарантовано разарајућу штету на територији земље стварањем широких подручја радиоактивне контаминације, чинећи их неупотребљивим за војне, економске или друге активности на дуже време“, према преводу оригиналног "процурелог" документа.
Нуклеарна бојна глава има процењену снагу од "само" неколико мегатона ТНТ-а, мада су ранији извештаји спекулисали о невероватних 100 мегатона, што би могло изазвати радиоактивне цунамије и уништити приобалне градове. Русија планира да набави најмање 30 ових дронова, који ће бити распоређени на четири подморнице, две у Северној и две у Пацифичкој флоти. Поређења ради, бомба бачена на Хирошиму била је снаге 15 килотона, док је најјача "Цар бомба" снаге 50 мегатона.
Претходни извештаји су указивали да ће "Белгород" бити наоружан са шест "Посејдона". Пошто су тако велики и на нуклеарни погон, вероватно се налазе споља, на главном трупу под притиском, тако да није јасно да ли ће свих шест цеви имати сопствене затвараче или ће моћи да се крећу кроз два затварача која се виде на сателитским снимцима, наводи се у анализи Америчког поморског института из 2021. тј. пре првог лансирања са "Белгорода".
Претходни нуклеарни торпедо умало испаљен за време Кубанске кризе
Идеја о торпедима опремљеним нуклеарним бојевим главама први пут је настала 50-их година 20. века, када је Совјетски Савез почео два одвојена програма за развој нуклеарних торпеда која се лансирају са подморница — Т-5 и Т-15. Ови програми били су део шире стратегије проширења нуклеарних капацитета СССР-а и стицања предности у случају нуклеарне кризе.
У октобру 1962. године, током Кубанске ракетне кризе, совјетска подморница наоружана нуклеарним торпедом Т-5 замало је испалила торпедо на америчке снаге јер је њен командант, Валентин Савицки, веровао да је рат између САД и Совјетског Савеза већ почео. До потенцијалне нуклеарне катастрофе није дошло само захваљујући заменику команданта подморнице, Василију Архипову, који је убедио остале високе официре да би лансирање торпеда била кобна грешка, наводи портал Билтена атомских научника, који садржи чувени "сат судњег дана", на којем је тренутно 89 секунди до поноћи.
"Посејдон" неће имати људску посаду која би доносила пресудне одлуке након лансирања. Њиме ће се управљати комбинацијом даљинске комуникације и уграђене аутоматизације. Овакви системи навођења могу довести до проблема као што су хаковање од стране трећих лица, губитак контроле због техничких кварова, као и незгоде изазване природним условима које могу довести до погрешних сигнала и ненамерне ескалације, упозоравају стручњаци.
(Euronews.rs)