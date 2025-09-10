АКТИВИРАН ЧЛАН 4 НАТО Пољска затражила консултације због уласка дронова
ВАРШАВА: Портпарол пољске владе Адам Шлапка изјавио је данас да је на захтев Пољске активиран члан 4 Северноатлантског уговора и да су консултације на основу тог члана одржане, након што су, како тврди Варшава, руски дронови нарушили пољски ваздушни простор.
Он је навео на платформи X, да је пољски премијер Доналд Туск раније саопштио да је поднет званичан захтев за консултације са савезницима.
Члан 4 гласи да ће се стране међусобно консултовати када год, по мишљењу било које од њих, буде угрожен територијални интегритет, политичка независност или безбедност било које од земаља чланица НАТО.
Члан 4 је одвојен од члана 5, који је подразумева да се напад на једну чланицу сматра нападом на све.
Овај члан је активиран само седам пута од оснивања НАТО-а 1949. године.
Последњи пут је активиран 2022. године када су четири државе чланице НАТО-а - Пољска, Естонија, Летонија и Литванија позвале на консултације због руског напада на Украјину.