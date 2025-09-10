НОВИ ДОКАЗ РУСКЕ ВОЈСКЕ: Домет дронова који су наводно прешли пољску границу не прелази 700 км
10.09.2025. 15:06 15:26
МОСКВА: Руско Министарство одбране саопштило је данас да домет дронова који су наводно прешли границу са Пољском не прелази 700 километара.
"Максимални домет лета руских беспилотних летелица коришћених у нападу, које су наводно прешле границу са Пољском, не прелази 700 километара", навело је Министарство, преноси Интерфакс.
Руско Министарство одбране саопштило је да је спремно да обави консултације са пољским Министарством одбране.
Оперативна команда Пољских оружаних снага је раније саопштила да је изведена операција неутрализације беспилотних летелица које су повредиле ваздушни простор Пољске.
Пољски и авиони савезника НАТО-а су узбуњени и оборили су дронове.