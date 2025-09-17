„Актуелни председник додатно поделио земљу…“ ОБАМА O УБИСТВУ КИРКА: Америка се налази на преломној тачки
ИРИ: Бивши председник Сједињених Америчких Држава Барак Обама у изјавио је данас да се Сједињене Државе, након убиства америчког патриоте Чарлија Кирка, налази на "преломној тачки", додајући, међутим, да политичко насиље "није ново" и да се дешавало у одређеним периодима историје Америке.
Обама је додао да, упркос томе, политичко насиље представља "супротност ономе што значи бити демократска земља", пренео је данас Гардијан.
Током обраћања на скупу у Ирију, у америчкој савезној држави Пенсилванији, Обама је осудио политичко насиље, позивајући на одговорност у вези са фаталним нападима на Кирка и законодавку из Минесоте Мелису Хортман.
Ова убиства означио је као "трагедије" и навео да је актуелни председник Сједињених Држава Доналд Трамп додатно поделио земљу уместо да се потруди да је уједини.
Обама је упозорио да одговор на убиство Кирка прошле недеље, које је покренуло дебату о слободи говора и подстицању насиља, може додатно продубити политичке и културне поделе.
Он је рекао да расположење међу Трампом и његовим присталицама након Кирковог убиства, када су политичке противнике назвали "гамадима и непријатељима", говори о ширем проблему.
Иако је сматрао да су Киркове идеје "погрешне", Обама је додао да то не умањује чињеницу да је оно што се догодило била трагедија и да жали због тога.
Чарли Кирк убијен је 10. септембра док се обраћао студентима на Универзитету у америчкој свезној држави Јути.
Осумњичени Тајлер Робинсон, ухапшен је а против њега је подигнута оптужница за убиство.