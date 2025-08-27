АМЕРИЧКИ МЕДИЈИ ТВРДЕ: "ЕКСОН МОБИЛ" ТАЈНО ПРЕГОВАРА О ПОВРАТКУ У РУСИЈУ Нафтни гигант показатељ тектонских промена
Нафтни гигант је напустио пројекат "Сахалин" 2022, али се наводно нада обнови сарадње са "Росњефтом" у склопу украјинског мировног процеса
Америчка нафтна компанија "Ексон мобил" је са "Росњефтом" већ тајно саставила мапу повратка у Русију, извештава "Волстрит џорнал", позивајући се на анонимне изворе.
Преговоре, познате само неколицини руководилаца Ексона, лично је водио старији потпредседник Нил Чепмен, по сазнањима америчког листа. За то време је директор Дарен Вудс затражио благослов од председника Доналда Трампа за повратак у Русију ако буде склопљен мир у Украјини.
Ексон је са "Росњефтом" склопио уговор за пројект "Сахалин-1" још 1995, и имао је 30 одсто учешћа у експлоатацији три нафтна поља на руском далеком истоку. После почетка руске специјалне војне операције, у фебруару 2022, Ексон је напустио пројекат а Москва је конфисковала њихове деонице.
Руска нафтна индустрија одржала је производњу на високом нивоу упркос санкцијама НАТО-а, али западни аналитичари тврде да ће она неминовно пасти због "недостатка знања и инвестиција". По нваводима америчког листа, повратак Ексона у Русију би много значио Кремљу, који жели да привуче инвестиције са Запада као део мировног процеса.
Ексон је наводно одржавао тајне контакте са "Росњефтом" од почетка сукоба, а током мартовских преговора Русије и САД у Саудијској Арабији, Чепмен се састао са директором "Росњефта" Игором Сечином у Катару.
"Волстрит џорнал" напомиње да је руски председник Владимир Путин на дан самита у Аљасци потписао указ којим се дозвољава страно учешће у конзорцијуму Сахалин, под условом да се учесници залажу за укидање санкција и обезбеде опрему и резервне делове из иностранства.