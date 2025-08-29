Трампова победа над „расипничком“ агенцијом
АМЕРИКА ГАСИ УСАИД: Крај агенције после деценија рада
ВАШИНГТОН: Америчка агенција за међународни развој (УСАИД) је званично у фази гашења, а надлежност за њено затварање предато је директору Kанцеларије за управљање и буџет Расу Воту, навео је државни секретар Сједињених Држава Марко Рубио.
Вот ће надгледати финализацију укидања УСАИД-а, док ће мањи број кључних програма бити пребачен у Стејт департмент, навео је Рубио данас у објави на друштвеној мрежи Икс.
"Са премештањем мањег броја основних програма у Стејт департмент, УСАИД је званично у фази затварања. Рас сада преузима контролу како би надгледао затварање агенције која је још одавно сишла с колосека. Честитке Рас!", рекао је Рубио.
Ова одлука, како пише Блумберг, уследила је након што је Трамп, укинуо програме стране помоћи у вредности од готово пет милијарди долара, укључујући средства намењена УСАИД-у, агенцији коју су Трамп и његова администрација критиковали због расипничког пословања и политичких грешака.
Иако је 1. јул означио последњи радни дан УСАИД-а, Трампова администрација суочава се с тужбама бивших запослених и невладиних организација.