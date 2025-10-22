АМЕРИКА УПОЗОРАВА ЕУ: Европска директива прети трговини и енергетској безбедности
БРИСЕЛ: Сједињене Америчке Државе и Kатар упозорили су данас Европску унију да би нова правила о одговорности компанија у вези с климом и људским правима могла озбиљно да угрозе трговину, инвестиције и снабдевање енергентима уколико се не измене, наводи се у заједничком писму.
У заједничком писму министара енергетике САД и Kатара лидерима ЕУ, у које је Фајненшал Тајмс имао увид, наводи се да предложена Директива о дужној пажњи у корпоративној одрживости (ЦСДДД) представља "егзистенцијалну претњу" по раст, конкурентност и отпорност европске привреде, као и по енергетску безбедност Уније.
"Ово се дешава у кључном тренутку када наше земље и компаније настоје не само да одрже, већ и значајно повећају поуздано снабдевање ЕУ течним природним гасом (ЛНГ)", стоји у писму у које је британски лист имао увид.
Према тврдњама САД и Kатара, нова правила би могла негативно да утичу на извоз ЛНГ-а, који је постао кључан за ЕУ након руског напада на Украјину 2022. године. Упозорава се и да би директива могла да наруши трговински споразум вредан 750 милијарди долара, који су ЕУ и администрација америчког председника Доналда Трампа постигли у јулу, а који обавезује чланице Уније да до краја 2028. купују америчку енергију.
"ЦСДДД прети не само енергетској безбедности, већ и ширем трговинском и инвестиционом односу с партнерима ЕУ. Њена примена може да угрози постојеће и будуће инвестиције, радна места и спровођење трговинских споразума", наводи се у писму.
САД су упозориле да би домет директиве могао да изложи њихове компаније правним ризицима.
Министар енергетике САД Kрис Рајт изјавио је прошлог месеца да би европска климатска политика могла озбиљно да наруши трговинске односе између ЕУ и САД.
Његов катарски колега, Сад ал-Kаби, рекао је да без измена ЦСДДД, државна компанија Qatar energy "неће моћи да послује у Европи".
Америчке нафтне и гасне компаније противе се делу директиве који захтева да компаније припреме планове за смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште у складу са Париским споразумом.
Рајт и Kаби су у писму позвали ЕУ да "одмах и одлучно" отвори суштински дијалог с глобалним партнерима, укључујући САД и Kатар, како би се решила кључна питања везана за домет, казне, грађанску одговорност и енергетске циљеве ове регулативе.
Директива ЦСДДД предвиђа да ЕУ чланице могу да казне компаније са до 5 одсто глобалног промета ако се утврди да њихови ланци снабдевања нарушавају људска права или животну средину.
Правила би се примењивала и на компаније ван ЕУ које остварују више од 450 милиона евра прихода на европском тржишту.
Закон би требало постепено да ступи на снагу од 2027. године, а европски министри енергетике су у понедељак договорили да до краја 2027. постепено укину преосталих 19 одсто руског гаса, што додатно повећава потребу за увозом из САД и Kатара, који тренутно чине 16 одсто, односно 4 одсто увоза гаса у ЕУ.