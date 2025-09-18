АМЕРИКУ ПОНОВО ПОГОДИО БУМ КОКАИНА Мексички нарко-бос зарадио милијарде ТРАМПОВ ЗАКЛЕТИ НЕПРИЈАТЕЉ ВЛАДА ТРЖИШТЕМ
Употреба кокаина сада је популарнија него икада у Сједињеним Америчким Државама, а велики повратак у последњих неколико година омогућио је мексичком нарко-босу, који је у великој мери одговоран за тај процват, да заради огромне суме новца које се мере у милијардама.
Конзумација кокаина на западу САД порасла је за чак 154 одсто од 2019. године, према подацима компаније за тестирање дрога "Millennium Health". У истом периоду, употреба је на источној обали порасла за 19 одсто, преноси британски The Independent.
Истовремено, употреба смртоносног фентанила, који је до пре пар година важио за најопаснију дрогу у САД, опада још од средине 2023. године, према подацима Центара за контролу и превенцију болести (ЦДЦ).
Администрација америчког председника Доналда Трампа обавезала се да ће жестоко ударити на картеле, чак уводећи оштре економске санкције Мексику како би зауставила доток фентанила и других илегалних супстанци у САД.
Главна Трампова мета је Картел Нове генерације Халиско (ЦЈНГ), на чијем челу се налази Немесио Рубен "Ел Менчо" Осегуера Сервантес, за кога се верује да има највеће капацитете у Мексику за шверц кокаина, хероина и метамфетамина.
Извори упознати са операцијама ЦЈНГ рекли су за The Wall Street Јоурнал да се у Колумбији тренутно производи рекордна количина кокаина, што повећава обим у САД и обара цену.
Морган Годвин, истраживач из организације "Drug Checking Лос Ангелес", рекао је да су цене чистог кокаина "драстично пале" на просечних 60 до 75 долара по граму, што је око дупло јефтиније у односу на пре пет година.
Осегуера Сервантес "Ел Менчо" и још четворица вођа картела такође су погођени америчким санкцијама, а америчка влада нуди награду од 15 милиона долара за информације које би довеле до њиховог хапшења.
Trump's Failures is Mounting as His Policies Falter: Cocaine is more popular than ever in the #USA & the Mexican drug lord #Trump has declared war on is cashing in. #TrumpisUnfit #AntiTrump #StopTrump #Resistance #FDT #Resist #Dems #FuckTrump #ResistTrump https://t.co/ZGLdEJCg0V
— E Hau 🇨🇦 🇺🇦 (@ActionTime) September 18, 2025
"Ел Менчо", који је у САД оптуживан више пута од 2017. године, и даље делује готово недодирљиво, ретко напуштајући своје јако обезбеђено скровиште у планинском ланцу Сијера Мадре у Мексику.
Извори блиски операцијама ЦЈНГ рекли су да се посетиоци комплекса везују повезом преко очију током шест сати вожње аутомобилом кроз подручје које је препуно мина. Наоружани чувари који штите "Ел Менча" наводно су опремљени РПГ-7 ракетним бацачима са термалним навођењем, ручним оружјем способним да пробије оклоп тенкова...
"Ел Менчо" је последњих година имао користи од америчког фокуса на епидемију фентанила и хапшења Хоакина "Ел Чапа" Гузмана 2016. године, вође ривалског нарко-картела Синалоа, што је створило вакуум моћи и довело до међусобних обрачуна разних фракција.
Поред тога, интензивна кампања Доналда Трампа за хапшење и депортацију миграната из САД одвукла је више федералних агената од операција сузбијања трговине дрогом.
Два контролна пункта граничне патроле у Аризони, постављена дуж главног коридора за шверц фентанила, остала без особља након што су полицајци прераспоређени да обрађују мигранте.
ЦЈНГ такође има користи од миграната, наплаћујући онима који покушавају да путују у САД хиљаде долара да би прошли кроз територију коју контролише. Према подацима Министарства финансија, последњих година је такође управљало кол центрима како би преварило старије грађане за стотине милиона долара у лажним шемама временског закупа. ЦЈНГ бавећи се разнимкриминалним активностима зарађује милијарде долара и процењује се да је овај картел тренутно на врхунцу власти као и Синалоа пре хапшења "Ел Чапа".