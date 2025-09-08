АСТЕРОИД ВЕЛИЧИНЕ АУТОБУСА КРЕНУО КА НАШОЈ ПЛАНЕТИ Пролетео је тик поред Земље, научници очекују да ће се вратити
Астероид величине аутобуса, пречника око 11 метара, уочен је пре нешто више од недељу дана, а у ноћи између среде и четвртка прошао је поред Земље на удаљености од приближно 805.000 километара.
Према подацима Лабораторије за млазни погон (ЈПЛ) НАСА-е, објављеним на сајту Астероид Wоч, кретао се брзином већом од 22.400 километара на сат.
Ова свемирска стена, названа 2025 QВ5, први пут је уочена 24. августа. Има скоро кружну орбиту око Сунца, обилазећи га сваких 359,4 дана, крећући се између орбита Земље и Венере под утицајем њихове гравитације, преноси Лајв Сајенц. Због тога је мало вероватно да би икада могао да удари у Земљу, а чак и да се то догоди, његова мала величина не представља опасност, јер би већи део сагорео у атмосфери.
Ипак, научници су заинтересовани за детаљно проучавање овог астероида, па је уврштен на листу објеката за посматрање радарским телескопом Голдстоне у Барстоу, Калифорнија, специјализованим за праћење астероида у близини Земље.
Током наредног века, 2025 QВ5 ће имати још неколико блиских сусрета са Земљом, укључујући прелете 2026. и 2027. године, али на знатно већим удаљеностима. На пример, следеће године приближиће се на око 5,3 милиона километара, а 2027. ће бити три пута даље. Према подацима из Базе података малих небеских тела, следећи пут када ће се толико приближити биће 4. септембра 2125, на удаљености од око 1,3 милиона километара.