АТИНА ПАРАЛИСАНА Таксисти у штрајку од поноћи ПРЕТЕ ПОЈАЧАВАЊЕМ ПРИТИСКА УКОЛИКО ИМ ЗАХТЕВИ НЕ БУДУ УСВОЈЕНИ
22.09.2025. 10:25 10:36
АТИНА: У Атини је у поноћ почео штрајк таксиста и трајаће до 18 часова, пренео је данас "Катимерини".
Како се наводи, синдикат који представља таксисте у Атини, САТА, обећао је да ће појачати своје протестне акције док влада не повуче меру којом се таксијима забрањује коришћење аутобуских трака.
Тражи се и повлачење закона за који синдикалисти тврде да је осмишљен да фаворизује мултинационалне транспортне компаније попут Убера.
Министар саобраћаја Константинос Киранакис оптужио је Председника САТА Тимиоса Лимберопулоса да је "неспособан за дијалог" и да се "храни недаћама".
Процењује се да у региону Атика постоји 13.600 таксија.