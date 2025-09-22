clear sky
БАШАР АЛ АСАД У БОЛНИЦИ Арапски медије преносе да је отврован?

22.09.2025. 16:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Мондо
Youtube prinstcrin/Al Jazeera Balkans
Фото: Youtube prinstcrin/Al Jazeera Balkans

Арапски медији преносе да је бивши сиријски председник Башар ал Асад наводно отрован у Русији.

Арапски медији преносе да је бивши сиријски председник Башар ал Асад наводно отрован у Русији, али је то још увек непотврђена информација.

Бивши сиријски председник Башар ал-Асад, који је напустио Дамаск у сред сукоба у земљи, поново је предмет непроверених извештаја о његовом здравственом стању. Наводно је отрован у Москви, што је непотврђена информација, пише лист Јордан дејли.

Сиријска опсерваторија за људска права (СОХР) са седиштем у Великој Британији саопштила је да је примила информације да је Асад отрован у Русији и пребачен у болницу и да је у критичном стању, позивајући Москву да изда званичну изјаву.

Сличних гласина било и раније

Сличне гласине појавиле су се пре осам месеци, укључујући извештај британског листа Сан који је цитирао бившег руског шпијуна, али су касније демантоване од стране платформе за проверу чињеница Takeed, која није нашла потврду ни у руским државним медијима ни у агенцијама попут руског ТАСС-а.

Нове спекулације о Асадовом здрављу

Ова обнова спекулација долази у тренутку када се интензивирају међународни правни напори против Башара и његовог брата Махеразбог наводних ратних злочина, постављајући питање да ли овакви извештаји представљају покушај да се ослаби Асадова позиција или чак потпуно маргинализује.

Jordandaily/MONDO

