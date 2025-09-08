overcast clouds
БРИКС УДРУЖЕН ПРОТИВ ТРАМПА Самит о царинама које прете светској трговини

08.09.2025. 13:53 14:48
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: pixabay.com

МОСKВА: Онлајн самит БРИKС-а почео је данас, а главна тема разговора биће трговинска политика америчког председника Доналд Трампа, јавља РИА.

Током самита сазваног на иницијативу бразилског председника Луиза Инасија Луле да Силве разговараће се и о увођењу царина Вашингтона према другим земљама света.

Поред осталих, на онлајн самиту учествују кинески председник Си Ђинпинг, руски председник Владимир Путин и индијски министар спољних послова Субрахмањам Џаишанкар.

Лула је претходно навео да ће са партнерима разговарати и о заједничком одговору земаља чланица БРИKС-а на царниске мере Сједињених Америчких Држава.

Овогодишињи састанак лидера земаља чланица БРИKС-а одржан је почетком јула у Бразилу.

царина америка трамп
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
