БУРНА ”ПРЕДИЗБОРНА КАМПАЊА” У НЕМАЧКОЈ: Преминуло 16 кандидата уочи локалних избора; Изборни званичници: Нема разлога за забринутост
ДИЗЕЛДОРФ: Изборна комисија у немачкој савезној покрајини Северна Рајна-Вестфалија потврдила је да је уочи овогодишњих локалних избора умрло 16 кандидата, пренели су данас немачки медији.
Избори ће бити одржани 14. септембра, а бирачи ће одлучивати о саставима општинских, градских и окружних скупштина и бираће градоначелнике и окружну управу, преноси немачки дневник Велт.
Иако број умрлих кандидата делује неуобичајено, изборни званичници су поручили да нема разлога за забринутост, а пажњу привлачи и податак да је део преминулих кандидата био повезан са крајње десничарском странком Алтернатива за Немачку (АфД).
Почетком септембра медији су пренели да су четири кандидата АфД преминула, а само неколико дана потом тај број је порастао на седам. Међу њима је један од кандидата преминуо од последица отказивања бубрега, други је починио самоубиство, а трећи је преминуо природном смрћу у 80-ој години.
Полиција покрајине Северна Рајна-Вестфалија, која је истраживала случајеве, сапштила је да нема доказа о уплетености треће стране иако је у једном случају отворена званична истрага, али без трагова кривичног дела.