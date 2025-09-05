overcast clouds
БУРНА ”ПРЕДИЗБОРНА КАМПАЊА” У НЕМАЧКОЈ: Преминуло 16 кандидата уочи локалних избора; Изборни званичници: Нема разлога за забринутост

05.09.2025. 19:46 19:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

ДИЗЕЛДОРФ: Изборна комисија у немачкој савезној покрајини Северна Рајна-Вестфалија потврдила је да је уочи овогодишњих локалних избора умрло 16 кандидата, пренели су данас немачки медији.

Избори ће бити одржани 14. септембра, а бирачи ће одлучивати о саставима општинских, градских и окружних скупштина и бираће градоначелнике и окружну управу, преноси немачки дневник Велт.

Иако број умрлих кандидата делује неуобичајено, изборни званичници су поручили да нема разлога за забринутост, а пажњу привлачи и податак да је део преминулих кандидата био повезан са крајње десничарском странком Алтернатива за Немачку (АфД).

Почетком септембра медији су пренели да су четири кандидата АфД преминула, а само неколико дана потом тај број је порастао на седам. Међу њима је један од кандидата преминуо од последица отказивања бубрега, други је починио самоубиство, а трећи је преминуо природном смрћу у 80-ој години. 

Полиција покрајине Северна Рајна-Вестфалија, која је истраживала случајеве, сапштила је да нема доказа о уплетености треће стране иако је у једном случају отворена званична истрага, али без трагова кривичног дела.

локални избори немачка
Вести Свет
