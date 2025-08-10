ЧУВЕНА ПЛАТФОРМА НА ВЕЛИКОМ УДАРУ Хотелијери најавили колективну тужбу против Букинга
Кровна европска организација удружења хотела, ресторана, кафића и сличних објеката ХОТРЕЦ саопштила је да је рок за регистрацију или придруживање колективној тужби против платформе Booking.com продужен до 29. августа.
ХОТРЕЦ представља интересе 47 националних удружења хотелијера и угоститеља у 36 европских земаља, попут Шпаније, Украјине, Грчке, Ирске, Хрватске, али не и Србије, а у саопштењу с краја јула истакнуто је да се више од 10.000 хотела већ придружило паневропској иницијативи за потраживање накнаде за финансијске губитке проузроковане коришћењем незаконитих клаузула о “најбољој цени” (паритету) од стране Booking.com.
Правну акцију, коју подржава ХОТРЕЦ и више од 30 националних хотелских удружења, могу покренути сви хотели који испуњавају услове, без икаквих трошкова и ризика, преноси Курир.
Рок за придруживање тој колективној тужби, сматрају у ХОТРЕЦ-у, омогућиће већем броју хотела да се прикључе током ужурбане летње сезоне.
“Регистрација и даље стално расте, а досадашњи одзив показује снажну жељу хотелско-угоститељске индустрије да се супротстави непоштеним праксама на дигиталном тржишту”, додају из те организације.
Објашњавају да правни поступак, који је пред холандским судовима покренула Zaklada Hotel Claims Alliance, следи пресуду Европског суда правде од 19. септембра 2024. године, којом је утврђено да су клаузуле о паритету платформе за резервисање смештаја Booking.com прекршиле закон ЕУ о тржишној конкуренцији.
Како би се остварила накнада штете, одлучено је да се иде путем колективне тужбе, а хотелијери се могу регистровати на посебној интернет страници (mybookingclaim.com).