ДА ЛИ ТРАМП ИМА РАЗЛОГА ДА СЕ НАДА? Данас се проглашава добитник Нобелове награде за мир
ОСЛО: Добитник Нобелове награде за мир за 2025. годину биће објављен данас у 11 часова у Норвешкој, а у центру пажње светских медија јесте жеља председника САД Доналда Трампа да он буде освајач овог признања, преноси Ројтерс.
Како се наводи, Трамп је отворено говорио о својој жељи за наградом коју су освојила четворица његових претходника - Барак Обама 2009, Џими Картер 2002, Вудро Вилсон 1919. и Теодор Рузвелт 1906. године.
Сви осим Картера освојили су награду док су били на функцији, а Обама је проглашен лауреатом мање од осам месеци након ступања на дужност, што је, наводи се, иста позиција у којој је Трамп тренутно.
Стручњаци за Нобелову награду сматрају да је изузетно мало вероватно да ће Трампово име бити прочитано у Нобеловом институту у Ослу, оцењује агенција.
Трамп је у среду објавио да је закључен споразум о прекиду ватре и држању талаца у Гази, у оквиру прве фазе окончаја сукоба.
Али, према писању норвешких медија, комитет за доделу награде је донео своју одлуку у понедељак, пре објављивања споразума.
Како кажу, чак и да је пет чланова комитета знало за то пре него што су донели одлуку за овогодишњу награду, мало је вероватно да би журили са одлуком о којој обично расправљају месецима.
Експерти тврде да би комитет можда желео да истакне суданску мрежу волонтера "Собе за хитне интервенције", тело Уједињених нација као што су УНХЦР, УНИЦЕФ или МСП, или организацију за помоћ попут Црвеног крста или Лекара без граница.
Могуће је и да ће пажња бити усмерена на новинаре, након године када је више медијских радника него икада раније погинуло извештавајући о вестима, већина њих у Гази.
Ако је тако, оцењује агенција, награда би могла да оде у руке Комитета за заштиту новинара или Репортера без граница.
Упућени кажу да награда следи једногодишњи, дискусиони процес, током којег се снаге и слабости кандидата расправљају у одбору од пет чланова.
Номинације за награду морају стићи до одбора до 31. јануара.
Чланови одбора такође могу да поднесу номинације, али оне морају бити поднете до првог састанка одбора у фебруару.
Након тога, одбор се састаје отприлике једном месечно. Одлука се обично доноси у августу или септембру, али може бити и касније, као што је био случај ове године.
Нобелов одбор каже да је навикао да ради под притиском људи или њихових присталица који кажу да заслужују награду.
"Сви политичари желе да освоје Нобелову награду за мир", рекао је председник комитета Јорген Ватне Фриднес.