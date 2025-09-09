broken clouds
ДЕВОЈЧИЦА (14) ИЗБОДЕНА У ШКОЛИ, НАПАДАЧ У БЕКСТВУ! Опсадно стање у граду, полиција трага за починиоцем

09.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Дневник
Фото: Дневник

Девојчица (14) избодена је оштрим предметом у школи у Бечу, преносе медији.

Нападач је у бекству и полиција интензивно трага за њим.

Школа у којој је девочица избодена је блокирана и све врви од полиције, а ангажовани су и пси трагачи.

Девојчица је превезена у болницу и тренутно није познато у каквом је стању.

Ученици и наставници су још у школи, а испред установе окупио се већи број људи.

Није познато којим оштрим предметом је девојчица избодена.

Аустрија беч хроника
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
