ДЕВОЈЧИЦА (14) ИЗБОДЕНА У ШКОЛИ, НАПАДАЧ У БЕКСТВУ! Опсадно стање у граду, полиција трага за починиоцем
09.09.2025. 13:38 13:52
Коментари (0)
Девојчица (14) избодена је оштрим предметом у школи у Бечу, преносе медији.
Нападач је у бекству и полиција интензивно трага за њим.
Школа у којој је девочица избодена је блокирана и све врви од полиције, а ангажовани су и пси трагачи.
Девојчица је превезена у болницу и тренутно није познато у каквом је стању.
Ученици и наставници су још у школи, а испред установе окупио се већи број људи.
Није познато којим оштрим предметом је девојчица избодена.