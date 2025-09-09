ДОБИЈАЈУ СМС СВАКИ ПУТ КАДА ЊИХОВА КРВ СПАСИ ЖИВОТ Програм је заживео у овој земљи, а сада се шири по Европи
У многим земљама света, присутно медицинско особље захвалиће вам се на донирању крви. Међутим, Швеђани то раде мало другачије...
Како би показали захвалност и подсетили на значај донирања крви, шведске власти увеле су аутоматски сервис који доноре, путем СМС поруке, обавештава сваки пут када је њихова крв коришћена како би спасила нечији живот.
Овај изузетан гест пажње практикује се већ пуну деценију, а првобитно је заживео у Стокхолму. Пажњу светске јавности привукао је након што су бројни донори поделили фотографије порука на друштвеним мрежама.
Прву поруку донори добијају одмах након давања крви, али и сваки пут када је њихова крв употребљења. СМС који обавештава даваоце гласи: "Хвала Вам, крв коју сте дали сада помаже пацијенту. Срдачно, Центар за трансфузију крви."
Из ове установе навели су да је идеја о слању порука настала из потребе да се прошири свест о донирању крви, али и да се постојећи донори додатно мотивишу како би поновили хумани чин.
Шведска је само једна од бројних држава која бележи пад у залихама крви, због чега су поруке и очекиване реакције на друштвеним мрежама, најзначајнији корак ка едукацији и мотивацији нових генерација даваоца.
У појединим деловима ове земље, могуће је потписивање уговора, који Центру омогућава агресивнији приступ у подсећају даваоца на поново донирање. Центар вас контактира СМС поруком, путем електронске поште па чак и Фејсбука, све док не закажете нови термин.
Сличан програм реализован је и у Великој Британији неколико година касније. По узору на шведске поруке, Британцима који дарују крв стижу СМС обавештења која, поред речи захвалности, наводе и у коју болницу је донирана крв прослеђена.
Очекивано, грађани увелико деле пристигле поруке на интернету, због чега бројне државе Европе сада разматрају увођење оваквог програма.