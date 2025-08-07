ДОГОВОРЕН СУСРЕТ ТРАМПА И ПУТИНА Огласио се Кремљ
07.08.2025. 10:17 10:19
Коментари (0)
МОСКВА: Русија и Сједињене Америчке Државе постигле су договор о састанку председника двеју земаља, Владимира Путина и Доналда Трампа, у наредним данима, а рад на припреми самита је започео, изјавио је помоћник руског председника Јуриј Ушаков новинарима.
"На предлог америчке стране, у принципу је постигнут договор о одржавању билатералног састанка на највишем нивоу у наредним данима, односно састанка председника Владимира Путина и Доналда Трампа", рекао је дипломата.
"Сада заједно са нашим америчким колегама започињемо конкретан рад", додао је Ушаков.