ДРУГА ПОСЕТА Си Ђинпинг обишао Тибет поводом годишњице оснивања те аутономне области
Кинески председник Си Ђинпинг присуствовао је данас свечаној прослави на Тргу Потала у Ласи, главном граду Аутономне области Тибет, поводом 60. годишњице оснивања ове области.
Према писању кинеске новинске агенције Синхуа, прослави је, поред Сија, присуствовало око 20.000 локалних званичника и грађана, а ово је Сијева друга посета Тибету од када је председник.
У Ласи је, према наводима медија, Си апеловао на изградњу "модерног социјалистичког Тибета који" ће бити "уједињен, просперитетан, цивилизован, хармоничан и леп".
Државна телевизија CCTV јавила је да је Си нагласио потребу за "усмеравањем тибетанског будизма ка прилагођавању социјалистичком друштву".
Дан раније, Си је на стастанку с представницима етничких група ове области позвао на заједничке напоре у "стварању бриљантног поглавља кинеске модернизације у Аутономне области Тибет".
Кина тврди да је Тибет део њене територије већ вековима, док многи Тибетанци наводе да су углавном били независни током тог периода под влашћу своје будистичке теократије.
Последњи пут, Си је посетио Тибет у јулу 2021. године, када је позвао људе да "следе партију", а та посета је углавном перципирана као знак поверења Комунистичке партије у то да је ред коначно успостављен у региону који има дугу историју протеста против кинеске власти, навео је Ројтерс.
Комунистичке снаге заузеле су Тибет 1951. године, а 1965. године кинески лидер Мао Це Тунг установио је Тибетанску аутономну област.
Тибет је, како објашњава Ал Џазира, од стратешког значаја за Кину због своје границе са Индијом, иако је најновији кинески мега-хидроенергетски пројекат на тибетанској висоравни узнемирио Индију, која се налази низводно.