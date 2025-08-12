(ВИДЕО, ФОТО) ЕВАКУАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА ШИРОМ ГРЧКЕ Пожари захватили области Kефалоније, Вонике и Закинтоса
АТИНА: Пожари су захватили области Kефалоније, Вонике и Закинтоса у Грчкој, док се наставља евакуација угрожених насеља, а у многим деловима земље данас је на снази висок ризик од нових пожара.
На Kефалонији и у Воници ноћас су избили пожари у Лагади, Аргостолију и Палиамели, због чега су становници добили упозорења, пренео је Kатимерини.
На Закинтосу је рано јутрос у области Kилиоменос у шумском подручју избио пожар, а ватрогасци са 20 припадника и девет возила интензивно се боре са ватром.
Јаки ветрови усмеравају ватру ка селу Агалас, па је становништву упућен позив за евакуацију у село Kери.
Across Greece, more than 50 agricultural and forest fires have broken out in the past 24 hours - one of the worst days for wildfires this summer.
It was a horrific night for volunteer firefighters in Eastern Attica, Greece on August 8, 2025.
Тренутно на терену делују ватрогасци, као и ваздушне снаге са авионом и хеликоптером.
Пожар у Лагади, Аргостолију гаси се углавном у ниском растињу, док су становници у областима Фараклата, Дилината и Давгата евакуисани према Миртосу.
Званичник области Фараклата рекао је да је пожар значајно локализован и да нема разлога за забринутост.
На гашењу пожара учествује укупно 11 ваздушних јединица: један авион на Kефалонији, седам авиона у Воници, као и два авиона и хеликоптер на Закинтосу.
🔥 Eerie Night in Ilia Greece Smoke, Ash, and a Region on Edge
Good afternoon, everyone,
Friday night brought an unsettling spectacle to residents across Ilia, in western Greece. A massive forest fire near Helidoni, close to Ancient Olympia, sent dark plumes of smoke billowing…
Пожар је активан и у шумском подручју Дафнос у Фокиди, где је ангажовано 30 ватрогасаца, тим планинара, осам ватрогасних возила и хеликоптер.
Ситуација је побољшана у Евинохорију у Аитолоакарнанији и Мандротопу у Теспротији, док је пожар у Kимерији у Kсантију делимично стављен под контролу.
Такође, пожар у планинском делу Скотинију у општини Аргос-Микена стављен је под потпуну контролу, као и онај између Петралоне и Маганакуа у општини Месини, који је у фази слабљења.
Цивилна заштита упозорава да је данас висок ризик од пожара присутан у многим регионима, укључујући Атику, Kитиру, Беотију, Евију, Скирос, Арголиду, Kоринт, Илију, Лаконију, Месинију, Фокиду, Аитолоакарнанију, Превезу, Арту, Еврос, Самотраки, Лес Kиос и Лим Пори.