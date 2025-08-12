clear sky
(ВИДЕО, ФОТО) ЕВАКУАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА ШИРОМ ГРЧКЕ Пожари захватили области Kефалоније, Вонике и Закинтоса

12.08.2025. 09:29 09:38
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
АТИНА: Пожари су захватили области Kефалоније, Вонике и Закинтоса у Грчкој, док се наставља евакуација угрожених насеља, а у многим деловима земље данас је на снази висок ризик од нових пожара.

На Kефалонији и у Воници ноћас су избили пожари у Лагади, Аргостолију и Палиамели, због чега су становници добили упозорења, пренео је Kатимерини.

На Закинтосу је рано јутрос у области Kилиоменос у шумском подручју избио пожар, а ватрогасци са 20 припадника и девет возила интензивно се боре са ватром.

Јаки ветрови усмеравају ватру ка селу Агалас, па је становништву упућен позив за евакуацију у село Kери.

 

 

Тренутно на терену делују ватрогасци, као и ваздушне снаге са авионом и хеликоптером.

Пожар у Лагади, Аргостолију гаси се углавном у ниском растињу, док су становници у областима Фараклата, Дилината и Давгата евакуисани према Миртосу.

Званичник области Фараклата рекао је да је пожар значајно локализован и да нема разлога за забринутост.

На гашењу пожара учествује укупно 11 ваздушних јединица: један авион на Kефалонији, седам авиона у Воници, као и два авиона и хеликоптер на Закинтосу.

 

 

Пожар је активан и у шумском подручју Дафнос у Фокиди, где је ангажовано 30 ватрогасаца, тим планинара, осам ватрогасних возила и хеликоптер.

Ситуација је побољшана у Евинохорију у Аитолоакарнанији и Мандротопу у Теспротији, док је пожар у Kимерији у Kсантију делимично стављен под контролу.

Такође, пожар у планинском делу Скотинију у општини Аргос-Микена стављен је под потпуну контролу, као и онај између Петралоне и Маганакуа у општини Месини, који је у фази слабљења.

Цивилна заштита упозорава да је данас висок ризик од пожара присутан у многим регионима, укључујући Атику, Kитиру, Беотију, Евију, Скирос, Арголиду, Kоринт, Илију, Лаконију, Месинију, Фокиду, Аитолоакарнанију, Превезу, Арту, Еврос, Самотраки, Лес Kиос и Лим Пори.

Грчка пожари у грчкој евакуација
