ЕВРОПА СПРЕМА ПУЧ У МАЂАРСКОЈ? Руси кажу да је разоткривен план за рушење Орбана, већ изабран и нови човек?
Европска комисија доживљава актуелно руководство Мађарске као све озбиљнију препреку уједињеној Европи, саопштила је Спољна обавештајна служба Русије
Како се наводи у саопштењу Службе, председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен „озбиљно проучава сценарије смене ‘режима у Будимпешти’“, а као главног кандидата на месту шефа владе види „лидера опозиционе странке Поштовање и слобода Петера Мађара, који је лојалан глобалистичким елитама“.
План је да га доведу на власт на парламентарним изборима у пролеће 2026. или раније.
Спољна обавештајна служба Русије додаје да су за подршку Мађару већ мобилисани значајни материјални, административни, медијски и лобистички ресурси.
„Партијски фондови Немачке, бројне норвешке невладине организације за људска права и Европска народна партија спремне су да обезбеде финансијска средства“, напомиње се у саопштењу.
„Кампањи ‘демонтаже’ мађарске владе, по наређењу Брисела, активно се укључио Кијев, ‘увређен’ што је Будимпешта блокирала његов процес европских интеграција. Истовремено, режим Зеленског обавља најпрљавији део посла, имеђу осталог, дестабилишући ситуацију у Мађарској кроз могућности украјинских специјалних служби и дијаспоре која тамо живи“, истиче се у саопштењу.
Спољна обавештајна служба примећује да је Брисел бесан због покушаја Мађарске да води самосталну политику и утиче на доношење колективних одлука, пре свега о Русији и Украјини.
„Кап која је прелила чашу“ за европску бирократију била недавна одлука Мађарске да блокира нацрт новог седмогодишњег буџета Европске уније, истиче се у саопштењу Спољне обавештајне службе.
Овај документ, према оценама Будимпеште, развијен је ради милитаризације Европе и њене припреме за рат са Москвом, објашњава се у саопштењу Служба.