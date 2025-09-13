(ФОТО) ХИЉАДЕ АМЕРИКАНАЦА ОДАЛО ПОЧАСТ ЧАРЛИЈУ КИРКУ Удовица присуствовала бдењу у Ајови
ВАШИНГТОН: Хиљаде Американаца широм земље придружило се данас одавању почасти убијеном америчком патриори Чарлију Кирку, док је његова удовица Ерика Кирк присуствовала бдењу у у Де Мојну, у Ајови.
На бини у Де Мојну биле су приказане слике Кирка и његове породице, заставе и видео-снимак говора Ерике Кирк, која је поручила да је борба коју је њен покојни муж водио била духовна, а не само политичка и да он сада носи круну мученика.
"Злочинци одговорни за убиство мог мужа, ако сте раније мислили да је његова мисија била моћна, немате појма шта сте управо ослободили широм целе ове земље и овог света. Немате појма какву сте ватру запалили у овој жени. Крици ове удовице ођекиваће светом попут бојног поклича", рекла је Ерика Кирк у јавном обраћању.
Киркова сахрана одржаће се у Аризони, где је живео са породицом, али тачан датум и време нису познати, док је председник САД Доналд Трамп најавио да ће присуствовати.
Истовремено, према сазнањима УСА Today, 22-годишњи осумњичени нападач Тајлер Робинсон суочава се са оптужбама за тешко убиство, кривично дело коришћења ватреног оружја у илегалне сврхе и ометање правде.
Очекује се да ће званичне оптужбе против њега бити изнете у наредних неколико дана.
Чарли Кирк (31) убијен је 10. септембра током јавног наступа на универзитету у америчкој држави Јути.