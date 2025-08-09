clear sky
(ФОТО) КРАЈ СВЕМИРСКЕ САГЕ Отишли на две недеље, вратили се на Земљу након пет месеци у орбити

09.08.2025. 20:12 20:16
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
astronauti
Фото: Tanjug (Keegan Barber/NASA via AP)

САКРАМЕНТО: Четири астронаута вратила су се данас на Земљу након што су пре пет месеци хитно послати на Међународну свемирску станицу (МСС) како би заменили пробне пилоте Боинговог Старлинера који су били заробљени у орбити.

Четворица астронаута су се вратила на Земљу у капсули компаније Спејс екс која је слетела у Тихи океан крај обале јужне Калифорније, преноси АП.

На Земљу су се вратили астронаути Ен Меклејн и Никол Ејерс из НАСА, Такуја Ониши из Јапана и Кирил Песков из Русије.

Они су послати у марту као замена за двоје астронаута НАСА Буча Вилмора и Сани Вилијамс, који су провели више од девет месеци у орбити уместо две недеље колико је било планирано.

sletanje
Фото: Tanjug (Keegan Barber/NASA via AP)

НАСА је наредила да се Боингова нова капсула за посаду врати празна и пребацила је пар на Спејс екс. 

Отишли су убрзо након што су Меклејн и њена посада стигли да заузму њихова места. 

Компанија Спејс екс Илона Маска пребацила је повратке капсула из свемира са Флориде у Пацифик, близу обале Калифорније, како би смањила ризик од пада крхотина на насељена подручја.

Последњи пут су астронаути НАСА из свемира слетели у Пацифик на крају америчко-руске мисије Аполо-Сојуз 1975. године, подсећа АП.

