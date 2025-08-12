На плажи палили свеће и молили се за спас детета
(ФОТО) Мајка га на секунд изгубила из вида! ДЕЧАК (6) СЕ УДАВИО У ИТАЛИЈИ Потрага трајала читаву ноћ, бројни ТУРИСТИ помагали РОНИОЦИМА
Тело малог Карла Паница, дечака несталог у Италији, пронађено је без знакова живота, извештава Коријере дела Сера.
Рониоци ватрогасне бригаде пронашли су тело око 3 сата ујутру данас, стотину метара од линије плиме, недалеко од места где је дечак нестао јуче око 16 часова. Тело се налазило близу лукобрана, на дубини од два метра. Употреба сонара, који може да детектује карактеристике и трагове на морском дну, била је кључна.
Оперативни центар Обалске страже обавештен је о нестанку детета на мору, који је пријавила мајка у Ка' Пасквалију, на обали Кавалино-Трепорти близу Венеције. Након захтева за помоћ, Обалска стража је на лице места послала моторни чамац Цп833, два чамца, Гц187 и Гц111, и копнене патроле из Венеције и Језола. У потрази су коришћена и два ватрогасна и полицијска хеликоптера.
Градоначелник изразио саучешће
Саучешће је стизало. „Као отац и родитељ, могу само да замислим бол, тугу и празнину коју родитељи осећају у овом тренутку“, написао је Марко Донадел, градоначелник Ронкадеа. „Свим срцем смо се надали да је мали Карло имао среће или да је некако спасен.“
Град Ронкаде је блиска заједница и надам се да ће породица осетити загрљај свих наших суграђана“, додао је. Општина Кавалино-Трепорти отказала је све догађаје и јавне церемоније као знак жалости. „Читава заједница и многи гости се уједињују и придружују се дубоком болу породице, објавили су.
У активностима су учествовали рониоци и сервисни брод 115, као и спасиоци који раде на обали, као и бројни туристи. Увече је у подручје претраге стигао и авион обалске страже „Манта“ АТР-42, који је полетео из Пескаре, опремљен софистицираним ноћним системима даљинског очитавања.
Потрага је настављена током целе ноћи. Многи туристи су се молили на плажи током операције, палећи свеће и лампе, а десетине волонтера су нудиле своју помоћ и пратиле кретање ронилаца и свих стручњака укључених у спасавање са обале.
Карло је нестао средином поподнева када је његова мајка, која је била са њим у Ка' Пасквалију између одмаралишта Вилађо Сан Паоло и кампа Вела Блу, обавестила тимове за потрагу на копну и мору. Купачи су формирали људски ланац, држећи се за руке. Карло је пливао када је нестао.
Његова мајка га је на неколико тренутака изгубила из вида и од тада му се изгубио сваки траг.
Први који су интервенисали били су спасиоци са торњева дуж више од 10 километара плаже, а потрага је спроведена и на обали у нади да се малишан једноставно изгубио, преноси Блиц.