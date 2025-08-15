clear sky
(ФОТО) НАЈМЛАЂИ СИН ПУТИНА ПРВИ ПУТ У ЈАВНОСТИ! Тајни наследник живи у луксузу, МАЈКА му je „прва дама из сенке“

15.08.2025. 20:38 20:41
Пише:
Дневник
Извор:
Ало/Дневник
da
Фото: Tanjug (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Руска активисткиња Марија Певчих, блиска сарадница Алексеја Наваљног, објавила је фотографију за коју тврди да приказује Путиновог млађег сина, Владимира Јуниора.

Пре неколико месеци појавио се и снимак његовог старијег брата Ивана, иако Владимир Путин држи све податке о својој деци добро сакривеним.

Певчих је открила запањујуће чињенице: Владимир и Иван се школују код куће у скровитим палатама које председник поседује а њихови учитељи месечно примају огромне плате, наводно око 26.800 фунти (преко 30.000 евра).

Наставници језика су Софија Божић из Босне и Херцеговине и Ирена Енс из Немачке, а фирме повезане са Путиновим савезником Геннадијем Тимченком, који наводно конзервира председникову тајну имовину, крију те трансфере.

Тимченко је, према Певчих, уплатио око 4,6 милиона фунти у хуманитарну фондацију повезану са Алином Кабаевом, док је додатних 4,2 милиона отишло клиници повезаној са Путиновом ћерком Маријом Воронцовом. Сви ти напори показују како олигарси финансирају луксузни живот породице, док Путинова званична годишња плата износи свега око 94.000 фунти.

Вести Свет
