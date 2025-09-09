(ФОТО) ПОТПУНИ КОЛАПС У БЕРЛИНУ, ДА ЛИ ЈЕ ПОЖАР ПОДМЕТНУТ Нестала струја, десетине хиљада људи у мраку, у саобраћају „џунгла“
У Берлину је јутрос у једном делу града због пожара на далеководима дошло до нестанка струје због чега је трамвајски и железнички саобраћај био обустављен, а нису радили ни семафори.
Нестанком струје погођено је око 50.000 грађана тог дела Берлина, преноси Билд.
Портпарол оператера за снабдевање електричном енергијом Штромнец Берлин рекао је да је до пожара дошло у 3.30 на два далековода у Јоаништалу, који је брзо угашен али је изазвао квар.
Како је додао струјни водови су пребачени, тако да је снабдевање одређених подручја обновљено за око 15.000 грађана, као и да за сада није јасно колико ће дуго остала домаћинства морати да чекају на струју, јер није могуће да се поправке брзо заврше.
Због нестанка струје погођен је и јавни превоз јер градски возови и трамваји нису саобраћали, а ни семафори нису у функцији.
У домовима за старије респиратори неких пацијената су отказали - а број тих респиратора још увек није познат, а четири особе су превезене у болнице.
Полиција је саопштила да сумња да је пожар подметнут, а како се наводи широко подручје око далековода је затворено ради истраге.
- На основу тренутних информација, сумњамо на подметање пожара - рекао је портпарол полиције и додао да је истрагу преузело одељење криминалистичке полиције за политички мотивисане злочине.
