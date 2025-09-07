(ФОТО) ОВО НАСЕЉЕ У КАНАДИ СРБИ ОБОЖАВАЈУ Сук на острву Ванкувер је место сусрета прашуме и мора ДОБРА КЛИМА, ИНФРАСТРУКТУРА, ХРАНА

Они који посете oстрво Ванкувер могу бити сигурни да ће уживати у ономе што на њему може да се доживи - од лепоте природе, туристичке понуде, људи... Захваљујући свему томе ово острво одавно заузима високо место на светској туристичкој мапи, а томе у прилог иде и то што је на њему Викторија, главни град Британске Колумбије - културни, административни и универзитетски центар.

Фото: Дневник / Д. Млађеновић

Викторија је, свакако, највећи и најпосећенији град на Острву Ванкувер, али много је и других места које треба видети. Међу њима је и насеље Сук, који се налази на свега тридесетак километара од главног града. Ово место некада су насељавали махом рибари и радници којима је основно занимање било сеча шума, као и рудари, али је данас ситуација много другачија. Сук се изменио и постао место које сваке године посећује све више гостију. Сместио се на југозападу острва, саобраћајно је добро повезан с Викторијом, али и другим насељима на острву, а осим аутомобилом, до њега и из њега до Викторије се може доћи и аутобусом, бициклом, па чак и пешке. Ко има могућности може путовати и неким пловилом, од бродића до јахте, а то, слободно се може рећи, и није необичан начин путовања током лета јер су јахте различитих перформанси током тог годишњег доба и те како присутне у маринама у Суку, а наравно и у Викторији и другим местима на острву Ванкувер. Потез од Викторије ка Сука прилично је урбанизован, а када се из тих насеља узађе, почиње путовање кроз шуму. Сук је, практично, с једне стране опасан шумом, а с друге стране је океан. Да тако нешто посетиоци могу и да очекују потврђује мото овог насеља - Where rainforest meets the sea (где се прашума сусреће са морем). Kлима je слична нашој, уз наравно, мање топла лета, али су зиме благе, а има и доста кише. Сук je добра полазна тачка за авантуристе, оне који воле да време да проводе у природи о истражују је, као и на плажама, којих је његовој близини много. Са свих страна окружен је парковима природе - Sooke Potholes Regional Park, Sea to Sea Regional Park, East Sooke Regional Park, Sooke Hills Wilderness Regional Park ...

Фото: Дневник / Д. Млађеновић

У овом месту живи око 16.000 становника и њихов број стално расте. Приликом доласка у Сук не би се одмах могло рећи да у насељу има толико становника јер већина кућа није на први поглед видљива, односно многе стамбене четврти су скривене. Преовладавају куће, врло често двојне или оне у којима је неколико станова. Стамбених зграда нема пуно, али то не значи да их ускоро неће бити више јер Сук постаје место у којем многи желе да живе - због положаја, климе, повезаности с осталним насељима на острву, као и садржајима који омогућавају угодан живот. Зато и не чуди то што се и у Суку, а и на прилазима овом месту, све више гради и што цена некретнина стално расте. Све је више и младих - има неколико основних школа и две средње школе Edward Milne Community School (high school) и Journey Middle School (junior high school). Ту су и добро снабдевене трговине, банке, библиотека, музеј, паркови, спортски центар ...

Особље из Србије Туристи који посете Сук могу се сместити у неком од хотела, има и кампова, а може се унајмити и кућа. Када је хотелски смештај у питању свакако се издваја Prestige Oceanfront Resort. У њему ради љубазно особље од којих су многи стигли из Србије, па у ресторану овог хотела храну припремају и послужују и Огњен и Саша и Гордана и ... На улазу у Prestige Oceanfront Resort сместио се Island tarts kafe у којем госте дочекују Милош и Кристина Млађеновић, који већ четири година живе у раде у Суку. Готово све што је у понуди овог кафића - кафа, смути, сендвичи, тартови... дело је њихових руку и рада и то су, без сумње, гости препознали, па се и мештани и гости радо враћају. Понуда је разнолика, али за сада још нема јела с нашег подручја. Фото: Дневник / Д. Млађеновић

У Суку је најживље током лета јер се тада у њега слије много туриста, пре свега из Канаде, али и из других делова света. Током летње сезоне тражи се место више у неком од хотела или у кућама за изнајмљивање, а слично је и у ресторанима. Они који бораве у Суку највећи део времена проводе у шетњама. Популарно место за шетњу и лов на крабе је Ed Macgregor Park, у самом месту, а реч је о шеталишту израђеном од древета, с којег се пружа одличан поглед. Посебно је много шетача на потезу Whiffin Spit, где није ретко видети морску видру по чему је Сук познат, а у близини је и Ella Beach, плажа на којој се мало ко купа, али има много других могућности за уживање.