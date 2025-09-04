broken clouds
(ФОТО) УХАПШЕН ВОЗАЧ BМW-A КОЈИ ЈЕ АУТОМ УЛЕТЕО У ГРУПУ ДЕЦЕ Велики број возила хитне помоћи на терену

04.09.2025. 14:39 14:46
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Полиција је ухапсила возача BMW-а који је данас ударио у групу деце у Берлину, јавља Билд.

Kако се сазнаје, до несреће је дошло око 13:10 сати.

Према првим информацијама, BМW је приликом скретања налетео на групу деце (7 до 8 година).

Наводно је један васпитач тешко повређен, а троје од 15 деце је лакше повређено. Превезени су у оближњу болницу Вирхов.

 

 

На друштвеним мрежама се појавила фотографија наводног возача.

На њој се види како младић стоји наслоњен на возилу, док га полиција испитује. Возач BМW-а је неповређен. Предњи леви фар аутомобила је оштећен.

Kако се види на фотографијама које су се појавиле на мрежама, на лицу места је велики број возила Хитне помоћи, који пружају помоћ повређенима.

