(ФОТО) УХАПШЕН ВОЗАЧ BМW-A КОЈИ ЈЕ АУТОМ УЛЕТЕО У ГРУПУ ДЕЦЕ Велики број возила хитне помоћи на терену
Полиција је ухапсила возача BMW-а који је данас ударио у групу деце у Берлину, јавља Билд.
Kако се сазнаје, до несреће је дошло око 13:10 сати.
Према првим информацијама, BМW је приликом скретања налетео на групу деце (7 до 8 година).
Наводно је један васпитач тешко повређен, а троје од 15 деце је лакше повређено. Превезени су у оближњу болницу Вирхов.
🚨 BREAKING: A man drove his car into a crowd in Berlin. Children are said to be among the injured.
The incident is said to have occurred on Seestrasse, on the corner of Dohnagestell in the Wedding district. pic.twitter.com/GUSBEf2sun
— American Press 🗽 (@americanspress) September 4, 2025
На друштвеним мрежама се појавила фотографија наводног возача.
На њој се види како младић стоји наслоњен на возилу, док га полиција испитује. Возач BМW-а је неповређен. Предњи леви фар аутомобила је оштећен.
Kако се види на фотографијама које су се појавиле на мрежама, на лицу места је велики број возила Хитне помоћи, који пружају помоћ повређенима.