(ФОТО) УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ ЗВАНИЧНО ПРОГЛАШАВАЈУ ГЛАД У ГАЗИ Израелци негирају и окривљују Хамас ЖИТЕЉИ ГАЗЕ ЖИВЕ У КАТАСТРОФАЛНИМ УСЛОВИМА
По први пут у историји Блиског истока, тело под окриљем Уједињених нација спрема се да званично прогласи глад у Појасу Газе, иако Израел то одлучно пориче.
Извештај Међународне класификације за безбедност хране (IPC), главног светског надзорног тела за кризе у снабдевању храном, биће објављен у петак. Према њиховим подацима, услови за формално проглашење глади су испуњени: најмање 20% домаћинстава нема храну, 30% деце је акутно потхрањено, а најмање две особе на сваких 10.000 дневно умиру од глади.
„Након 22 месеца немилосрдног сукоба, више од пола милиона људи у Гази живи у катастрофалним условима, обележеним глађу, очајем и смрћу,“ наводи се у саопштењу IPC.
Организација упозорава да је ово први пут да је званично потврђен гладомор у региону Блиског истока, и да ће до краја септембра више од милион људи бити захваћено овом кризом.
Хуманитарне организације упозоравају на драматичне последице. „Сведоци смо најгоре могуће хуманитарне катастрофе коју уопште можемо измерити,“ изјавила је Жанет Бејли, стручњак за исхрану деце из Међународног комитета за спасавање. „Биће још много више умрле деце, а труднице и мајке које доје биће у све већој опасности.“
Ситуација у болницама је очајна. Мајка осмомесечног Хатема, Ајша Вахдан, каже да је покушавала да бебу прехрани дивљим биљем јер није имала млека: „Није било формуле, није било замене за млеко. Давала сам му рузмарин, камилицу и шта год сам нашла. Све сам пробала.“
УН и друге организације наглашавају да количина хуманитарне помоћи која улази у Газу није довољна. „Без редовног уноса специјализованих намирница – попут висококалоричних бисквита и обогаћене хране – гледамо како једна спречива криза прераста у масовну катастрофу,“ упозорио је Антоан Ренар, директор Светског програма за храну у Палестини.
Израелске власти негирају наводе о гладомору. У саопштењу војне управе COGAT наводи се да „већина смрти приписаних неухрањености има друге медицинске узроке“ и да „нема знакова о појави широке глади међу становништвом Газе“. Израел, такође, окривљује УН и Хамас за лошу дистрибуцију помоћи.
Ипак, бројке говоре саме за себе. Према подацима Министарства здравља у Гази, од 7. октобра 2023. године, 89 људи умрло је од неухрањености, већином деца.
Само у првих двадесет дана августа ове године забележена су 133 смртна случаја, од којих је 25 било деце.
Док хуманитарне агенције траже хитан прекид ватре како би се повећао проток помоћи, премијер Израела Бенјамин Нетанјаху истовремено најављује војну офанзиву на Газу и преговоре о ослобађању преосталих талаца.
Министарство здравља у Гази тврди да је у рату до сада погинуло најмање 62.192 Палестинаца.