(ФОТО) УЖАС НА ПЛАЖИ Ајкула усмртила човека у Сиднеју ИЗГУБИО ВИШЕ УДОВА, ПРЕМИНУО НА ЛИЦУ МЕСТА

06.09.2025. 09:57
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц, Дневник
1
Фото: FOTO TANJUG/ Mark Baker

Ово је први смртни случај од напада ајкуле у Сиднеју од фебруара 2022. године.

Власти су затражиле затварање плажа у овој области док се не спроведе истрага.
Човек кога је напала велика ајкула у близини плаже у Сиднеју преминуо је од задобијених повреда, саопштила је аустралијска полиција.

Ово је први такав инцидент у више од три и по године, што је довело до затварања неколико плажа у овој области.

1
Фото: FOTO TANJUG/ Mark Baker

Жртва, чији идентитет још није утврђен, нападнута је непосредно иза 10.00 часова код плаже Лонг риф, у северном делу главног града аустралијске државе Нови Јужни Велс, наводи се у полицијском саопштењу.

"Извучен је из таласа и пребачен на обалу. Међутим, преминуо је на лицу места", додаје се у објави.
Два дела даске за сурфовање извучена су и однесена на преглед.

1
Фото: FOTO TANJUG/ Mark Baker

Још није познато која је врста ајкуле напала човека, а плаже данас остају затворене, саопштиле су власти.
На конференцији за новинаре касније током дана полиција је жртву описала као "искусног сурфера" који је у води био са пријатељима. Напад се догодио само 30 минута након што је започео са сурфовањем, око 100 метара од обале, при чему је изгубио "више удова".

1
Фото: FOTO TANJUG/ Mark Baker


Ово је први смртни случај у нападу ајкуле у најнасељенијем граду Аустралије од када је један пливач изгубио живот у фебруару 2022. године. То је била прва жртва напада ајкуле у Сиднеју од 1963. године.

У Аустралији су се током 2025. године догодила још три смртоносна напада ајкула, показују подаци државног оператера зоолошког врта Таронга у Сиднеју. У марту је ајкула усмртила сурфера у плиткој води на удаљеној плажи у Западној Аустралији.

blic.rs

