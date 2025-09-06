(ФОТО) УЖАС НА ПЛАЖИ Ајкула усмртила човека у Сиднеју ИЗГУБИО ВИШЕ УДОВА, ПРЕМИНУО НА ЛИЦУ МЕСТА
Ово је први смртни случај од напада ајкуле у Сиднеју од фебруара 2022. године.
Власти су затражиле затварање плажа у овој области док се не спроведе истрага.
Човек кога је напала велика ајкула у близини плаже у Сиднеју преминуо је од задобијених повреда, саопштила је аустралијска полиција.
Ово је први такав инцидент у више од три и по године, што је довело до затварања неколико плажа у овој области.
Жртва, чији идентитет још није утврђен, нападнута је непосредно иза 10.00 часова код плаже Лонг риф, у северном делу главног града аустралијске државе Нови Јужни Велс, наводи се у полицијском саопштењу.
"Извучен је из таласа и пребачен на обалу. Међутим, преминуо је на лицу места", додаје се у објави.
Два дела даске за сурфовање извучена су и однесена на преглед.
Још није познато која је врста ајкуле напала човека, а плаже данас остају затворене, саопштиле су власти.
На конференцији за новинаре касније током дана полиција је жртву описала као "искусног сурфера" који је у води био са пријатељима. Напад се догодио само 30 минута након што је започео са сурфовањем, око 100 метара од обале, при чему је изгубио "више удова".
Ово је први смртни случај у нападу ајкуле у најнасељенијем граду Аустралије од када је један пливач изгубио живот у фебруару 2022. године. То је била прва жртва напада ајкуле у Сиднеју од 1963. године.
У Аустралији су се током 2025. године догодила још три смртоносна напада ајкула, показују подаци државног оператера зоолошког врта Таронга у Сиднеју. У марту је ајкула усмртила сурфера у плиткој води на удаљеној плажи у Западној Аустралији.