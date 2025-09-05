(ФОТО/ВИДЕО) СТРАВА И УЖАС У НЕМАЧКОЈ, АЛБАНАЦ ИЗБО НАСТАВНИЦУ У ШКОЛИ Опсадно стање у овом граду, ученици престрављени!
У средњој струковној школи у Есену дошло је до напада ножем, после чега је полиција покренула велику акцију. Према информацијама листа БИЛД, нападач је упуцан од стране полиције.
У образовном центру у четврти Нордфирте у Есену(Северна Рајна-Вестфалија), ученик је напао своју наставницу ножем. Убод је, наводно, био у пределу стомака.
Наставница је тешко повређена и хитно ће бити оперисана на универзитетској клиници. Још увек није познато да ли јој је живот у опасности.
Према информацијама БИЛД-а, нападач је 18-годишњи ученик пореклом с Косова. Још није јасно да ли је био на часу или је ушао у учионицу споља, али наводно је намерно пришао наставници и напао је ножем.
После напада одмах је побегао. Око 11 часова полицији је пријављена сумњива особа у оближњем парку која је одговарала опису починиоца. Када су полицајци покушали да га провере, он је потрчао ка њима са ножем, након чега су полицајци пуцали на њега.
Полиција је од око 9:30 сати на терену и опколила је зграду са тешким наоружањем и под пуном заштитном опремом.
- На лицу места смо са јаким снагама - изјавио је портпарол полиције.
Изнад комплекса је кружио и полицијски хеликоптер.
Полиција Есена апеловала је на грађане да избегавају шири део око образовног центра.
Стручна школа се налази у парку између улица Бликерштрасе, Унзурштрасе и Алтенезенерштрасе, у северном делу града. У околини се налазе и друге школе и образовне установе.
10 ђака у стању шока
Поред тешко повређене наставнице, лекари тренутно збрињавају и друге особе. Најмање десет ученика налази се у стању шока, јер су присуствовали нападу или су покушали да помогну наставници.
У школи и даље влада страх. Полиција је успела да изведе велики број ученика, али се још увек десетине њих налазе у учионицама. Они су, према процедури за случај напада, закључали и забарикадирали врата.