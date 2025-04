(ФОТО/ВИДЕО) СУПЕРОЛУЈА ПУСТОШИ АМЕРИКУ До сада забележено 15 торнада, има мртвих! Прогнозирају катастрофалне поплаве

Део складишта срушио се у предграђу Индијанаполиса, при чему је бар једна особа остала заробљена унутра, а од олуја је широм САД угрожено око 90 милиона људи, преноси АП.

Национална метеоролошка служба САД (NWS) саопштила је да је до среде увече по локалном времену било најмање 15 извештаја о торнадима у најмање четири државе.

Осморо људи је повређено широм Кентакија и Арканзаса, укључујући једну тешко повређену у округу Балард у Кентакију, саопштили су локални званичници.

Гувернерка Арканзаса Сара Хакаби Сандерс прогласила је ванредно стање у целој држави због невремена, које је донело и град и обилне кише, преноси Ројтерс.

Lake City, Arkansas tornado from yesterday. Lots of great videos of this tornado out there, certainly top end EF-3, likely EF-4, maybe a higher end EF-4.

NWS је саопштио да су милиони људи под упозорењем због торнада и бујичних поплава и да ће се опасности наставити у четвртак рано ујутро по локалном времену.

Након торнада у Мисурију пријављена је велика штета на неколико предузећа, стубови за струју су пукли, док је неколико празних вагона преврнуто.

Dozens of tornado and severe thunderstorm warnings were issued Wednesday in parts of Arkansas, Illinois, Indiana, Missouri and Mississippi as storms hit those and other states in the evening.

— 13 Action News (@13abc) April 3, 2025