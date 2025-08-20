overcast clouds
27°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВЛАДАЈУЋА КОАЛИЦИЈА ОДЛУЧИЛA Референдум о Додику у Републици Српској 18. или 25. октобра

20.08.2025. 21:22 21:23
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Youtube Printscreen

Референдум поводом пресуде Суда БиХ и одлуке ЦИК-а да одузме мандат председнику Републике Српске Милораду Додику одржаће се 18. или 25. октобра, одлучено је на састанку владајуће коалиције.

Датум ће бити увршћен у Одлуку о расписивању референдума која ће се у петак наћи на седници Народне скупштине Републике Српске, пренела је РТРС.

Овим датумом је остављено довољно времена да измене Закона о референдуму и грађанској иницијативи, као и Одлука о референдуму прођу све нивое одлучивања - Народну скупштину, пре свега, а потом и Вијеће народа и Уставни суд Републике Српске у случају покретања питања од виталног националног интереса.

Апелационо одељење Суда БиХ одбило је 18. августа жалбу Додиковог адвокатског тима на одлуку ЦИК-а БиХ о одузимању мандата.

ЦИК БиХ је на седници 6. августа донео одлуку о престанку мандата Додику због непоштовања одлука Кристијана Шмита.

милорад додик референдум
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај