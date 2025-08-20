ВЛАДАЈУЋА КОАЛИЦИЈА ОДЛУЧИЛA Референдум о Додику у Републици Српској 18. или 25. октобра
Референдум поводом пресуде Суда БиХ и одлуке ЦИК-а да одузме мандат председнику Републике Српске Милораду Додику одржаће се 18. или 25. октобра, одлучено је на састанку владајуће коалиције.
Датум ће бити увршћен у Одлуку о расписивању референдума која ће се у петак наћи на седници Народне скупштине Републике Српске, пренела је РТРС.
Овим датумом је остављено довољно времена да измене Закона о референдуму и грађанској иницијативи, као и Одлука о референдуму прођу све нивое одлучивања - Народну скупштину, пре свега, а потом и Вијеће народа и Уставни суд Републике Српске у случају покретања питања од виталног националног интереса.
Апелационо одељење Суда БиХ одбило је 18. августа жалбу Додиковог адвокатског тима на одлуку ЦИК-а БиХ о одузимању мандата.
ЦИК БиХ је на седници 6. августа донео одлуку о престанку мандата Додику због непоштовања одлука Кристијана Шмита.