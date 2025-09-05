(ФОТО) ЖЕНА (31) ЗАДАВЉЕНА У БУДИМПЕШТИ ТОКОМ ИНТИМНОГ ОДНОСА Туристичка посета се трагично завршила УХАПШЕН ДРЖАВЉАНИН ИРСКЕ

Држављанин Ирске М. Л. Т. (37) осумњичен је да је у Будимпешти задавио Американку Макензи Кензи Михалски (31), током интимног односа, а потом је чак и фотографисао.

Полиција је затворила истрагу, а случај је сада у надлежности тужилаштва, које ће, на основу доказа прикупљених током истраге, подићи оптужницу против њега, пише мађарски лист "Блик".

Кензи је била у туристичкој посети Мађарској када је нестала 5. новембра 2024. године. Последњи пут је виђена у популарној четврти у главном граду ове државе. Њена породица је пријавила њен нестанак полицији и очајнички покушавала да дође до било какве информације о њој.

Истражитељи су приметили више сумњивих околности у вези са нестанком девојке, због којих нису искључили могућност да је Американка постала жртва злочина. Убрзо се испоставило се да су били у праву, а Ирац М. Л. Т. је убрзо ухапшен испред једног стана у ВИИ округу.Адвокат: Ово је несрећни случај, она је тражила да је дави

Током испитивања мушкарац је признао да је убио девојку, али се бранио тврдњом да је реч о несрећном случају који се догодио током интимног односа.

- Према његовом исказу, у стану мог клијента су пили алкохол, а девојка је затим предложила да проба садо-мазо секс - иако он то никада није радио. Мој клијент на то није био спреман, није имао никакву потребну опрему, па је - на њен захтев - завезао девојци руке и ноге каишем. Потом је она тражила да јој нанесе бол, да је дави, како би јој ужитак био интензивнији - рекао је његов адвокат др Мађар Ђерђ.

Према његовим речима, девојка је почела да повраћа и гуши се, а затим је умрла. Мушкарац је испричао да се уплашио, па је тело ставио у кофер, однео га ван града и закопао у близини Сиглигета. Касније је полицији показао место.

Бизарне интернет претраге одале убицу

Полиција је у четвртак саопштила шта су истражитељи утврдили. Ирски држављанин је у једном ноћном клубу у центру града упознао своју будућу жртву. Договорили су се да оду у стан који је он изнајмљивао, где ју се он потом везао и намерно задавио, наводе локални медији. Затим је фотографисао тело жртве, а те фотографије је полиција пронашла у његовом мобилном телефону, пише "Блик" позивајући се на саопштење полиције.

Истражитељи су открили и шта је претраживао на интернету након злочина. Испоставило се да је тражио информације о томе:

како полиција у Будимпешти води поступке у вези са несталим особама

где се у мађарској престоници налазе камере видео-надзоре

да ли дивље свиње у шуми могу да поједу људски леш

Током целог кривичног поступка осумњичени је био у притвору. Подвргнут је психијатријском и психолошком вештачењу, али стручњаци нису утврдили никакве разлоге због којих не би могао да буде кривично одговоран.

Полиција је завршила истрагу и спис предмета, уз предлог за подизање оптужнице, доставила тужилаштву.

