ФРАНЦУСКА ДОБИЈА НОВОГ ПРЕМИЈЕРА Ево ко је Себастијан Лекорну, човек са имиџом Макроновог изразито лојалног сарадника
Себастијан Лекорну је већ неко време чекао свој тренутак.
Сада је његових пет минута коначно стигло. Француски председник Емануел Макрон, изабрао га је за новог премијера Француске.
С обзиром на то да је Франсоа Бајру свргнут од стране посланика у понедељак, дискретни министар оружаних снага поново је у центру пажње.
Ко је нови премијер Француске?
Себастијан Лекорну, 39-годишњи политичар, је једини министар који је „преживео“ у влади откако је председник Емануел Макрон први пут изабран 2017. године, преживљавајући бројне реконструкције и ванредне изборе.
- Прилично се добро снашао у Макроновом свету - рекао је један званичник парламента, којем је као и осталима у овој причи дата анонимност како би говорили искрено.
- Има ту неку црту преживљавања - додао је он.
Лојалан савезник Емануела Макрона
Током протеклих седам година, Лекорну је изградио свој имиџ као лојалан савезник Макрона, развијајући политички стил који добро одражава председников – нарочито по питању ангажмана на локалном нивоу. Поред своје министарске функције, Лекорну је и одборник у свом родном округу у Нормандији, где проводи већину викенда.
Министар одржава низак јавни профил, ретко открива детаље из приватног живота и има озбиљан јавни наступ.
Више пута је негирао да има амбиције да постане премијер – иако се уз њега као кандидати помињу и његов дугогодишњи пријатељ и савезник, министар правде Жералд Дарманин, министарка рада и здравља Кетрин Ваутрин и министар економије Ерик Ломбард.
Вешт и лукав
Међутим, иза затворених врата, Лекорну је много живљи и у француским центрима моћи га широко сматрају вештим политичким оперативцем.
- У дебати му можете поставити исто питање три пута – зна како да не одговори кад не жели, а да вам ипак остави утисак да вас пажљиво слуша - рекао је један сенатор из опозиционе странке, описујући га као „невероватно вештог“.
Са само 19 година, Лекорну је започео своју политичку каријеру као најмлађи парламентарни асистент у Француској.
Првобитно члан конзервативне странке Лес Рéпублицаинс, радио је на томе да стекне поштовање са свих страна политичког спектра – од задобијања поверења Емануела и Брижит Макрон, до организовања помало контроверзних вечера са лидерком крајње деснице Марине Ле Пен.
Одржавање те шире прихваћености олакшава чињеница да у Француској постоји широк консензус о потреби јачања војске и припрема за високоинтензивне сукобе.
Од како је Русија покренула пуну инвазију на Украјину 2022. године, Лекорну који је и сам резервиста у Националној жандармерији постао је лице француског војног јачања. Године 2023. надгледао је изгласавање новог закона о војном планирању, којим се предвиђа 413 милијарди евра за одбрану у периоду од 2024. до 2030. године.
Његов пас Тига слободно трчи по ходницима Министарства одбране.
Лекорну има блиске везе са својим немачким колегом Борисом Писторијусом, још једним министром одбране који је преживео ванредне изборе.
Ретко се експонирао у јавности
Ипак, док се одлично сналази у билатералним, личним односима, Лекорну је мање присутан у мултилатералним окружењима, укључујући састанке ЕУ о спољним пословима и одбрани у Бриселу, које често прескаче.
Прошле године му је бивши премијер Мишел Барније наводно рекао да би требало чешће да се појављује у европској престоници.
- Није баш проевропски настројен у свом начину размишљања - рекао је један индустријски званичник.
Као страствени поборник француског суверенитета, Лекорну понекад изражава сумњу према институцијама ЕУ, посебно према Европској комисији. Често у говорима помиње оснивача Пете републике Шарла де Гола – као и његовог министра одбране, Пјера Месмера.
(Politiko, Blic.rs)