ГЕНЕРАЛ ОТКРИО КОЛИКО ИМА ДО КРАЈА СВП Под руском контролом 74% Запорошке, 76% Херсонске области, 79% ДНР и 99,7% ЛНР
МОСКВА: Начелник Генералштаба Оружаних снага Русије, Валериј Герасимов, изјавио је данас да руска војска контролише 74 одсто Запорошке, односно 76 одсто Херсонске области, као и 79 Доњецке и 99,7 одсто Луганске области сумирајући резултате борбених дејстава у Украјини током "пролећно-летње кампање".
До потпуног заузећа Луганске области остало је око 60 квадратних километара, истакао је Герасимов.
Према подацима, руска војска је од марта заузела више од 3.500 квадратних километара и 149 насељених места, преноси РИА Новости.
Руски војници настављају напредовање у Днепропетровској области, где су под контролу стављена седам насељених места, а Купјанск је практично у потпуности блокиран, нагласио је Герасимов.
Он је рекао да су у пролеће и лето, Оружане снаге Украјине су концентрисале све своје напоре на успоравање напредовања руских снага, и да су претрпеле велике губитке.