ГОРЕЛО 16.000 ХЕКТАРА ШУМЕ Велики пожар на југу Француске стављен под контролу: 5.000 домачинстава остало БЕЗ СТРУЈЕ, повређено 18 особа, једна жена СМРТНО СТРАДАЛА

07.08.2025. 23:31 23:34
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
d

ПАРИЗ: Велики пожар који је од уторка захватио 16.000 хектара шума и села на југу Француске стављен је под контролу, саопштиле су данас локалне власти.

Ватрогасци ће и наредних дана остати распоређени у том подручју како би обезбедили локацију и спречили евентуално поновно избијање пожара, додаје се у саопштењу, преноси Ројтерс.
 

Становницима погођеним пожаром и даље није дозвољен повратак у домове без званичне дозволе, јер су многи путеви и даље затворени и потенцијално опасни због причињене штете и оборених далековода.
 

Највећи пожар у Француској у последњих скоро осам деценија однео је живот једне жене за коју су званичници рекли да је игнорисала наређења за евакуацију.
У пожару је повређено и 18 особа, укључујући 16 ватрогасаца.
 

На врхунцу кризе, око 5.000 домаћинстава остало је без струје, а око 1.500 њих и даље нема електричну енергију, саопштиле су локалне власти.
 

Према званичним подацима, ово је најозбиљнији шумски пожар у Француској од 2006. године, када је почело систематско бележење таквих несрећа и најтежи за медитерански део земље још од 1970-их година.
 

пожар шумски пожар Француска
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
07.08.2025. 18:12 18:18
