clear sky
14°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ХИТНА ЕВАКУАЦИЈА НА ФИЛИПИНИМА! Све се урушава, људи у паници вриште, на улицама хаос! ОВО СУ ПРВИ СНИМЦИ ЗЕМЉОТРЕСА (ВИДЕО/ ФОТО)

10.10.2025. 08:01 08:22
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Коментари (0)
fil
Фото: принтскрин x / @doyaksec

Индонезија је издала упозорење на цунами за регионе Северног Сулавесија и Папуе након што је снажан земљотрес, јачине 7,6 степени по Рихтеровој скали, погодио јужне Филипине, саопштила је индонежанска агенција за геофизику.

Жена стара 54 године погинула је након што је на њу пала ограда електро-објекта, саопштио је градски званичник из Матија, Charlemagne Багасол. Жена је живела прекопута погођене зграде, додао је званичник.

Багасол је такође навео да није пријављена "већа штета", осим "пукотина на појединим зградама и путевима".

Ученици на индонежанском острву послати кућама док становништво остаје у приправности
Становници острва Талауд, у близини обале Индонезије, упозорени су да остану у приправности, док су ђаци послати кућама, рекао је Хутдам Манурат, званичник владе Талауд острва.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Талауд острва, дом су за око 100.000 људи и налазе се близу границе са Филипинима.

За сада је ситуација мирна, а становници обављају уобичајене активности, наводи локални званичник.

- Стање на мору се пријављује као безбедно, са малим таласима и ветровима који дувају са запада на исток.

Сурфовање обустављено на Сиаргаоу

На Сиаргаоу, популарној дестинацији за сурфовање, привремено су обустављене све водене активности због упозорења на цунами.

Острво се налази на истоку Филипина, окренуто према епицентру земљотреса јачине 7,4 степена.

Проглашен највиши степен приправности

Власти у региону Давао, у близини епицентра земљотреса, саопштиле су да ће активирати црвени аларм - највиши ниво одговора на катастрофе - како би се адекватно реаговало на последице потреса.

- Ово обезбеђује потпуно ангажовање свих служби, укључујући војску, ватрогасце, полицију, као и непосредну међуресорску координацију - рекао је портпарол цивилне заштите Карло Алекси Пуерто.

Обим штете још увек није познат, а власти "још чекају потврђене информације од наших тимова на терену", додаје Пуерто.

 

Град на Филипинима обуставља наставу

У граду Илоило у централном делу Филипина, настава је јутрос обустављена.

Рад у Градској кући Илоило такође је отказан како би запослени могли да провере иду својим породицама и темељно прегледају куће, написала је градоначелница Раиса Тренас на Фејсбуку.

- Молимо све да буду опрезни и прате званична упозорења - поручила је градоначелница.

филипини земљотрес
Извор:
Курир
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај