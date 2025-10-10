ХИТНА ЕВАКУАЦИЈА НА ФИЛИПИНИМА! Све се урушава, људи у паници вриште, на улицама хаос! ОВО СУ ПРВИ СНИМЦИ ЗЕМЉОТРЕСА (ВИДЕО/ ФОТО)
Индонезија је издала упозорење на цунами за регионе Северног Сулавесија и Папуе након што је снажан земљотрес, јачине 7,6 степени по Рихтеровој скали, погодио јужне Филипине, саопштила је индонежанска агенција за геофизику.
Жена стара 54 године погинула је након што је на њу пала ограда електро-објекта, саопштио је градски званичник из Матија, Charlemagne Багасол. Жена је живела прекопута погођене зграде, додао је званичник.
Багасол је такође навео да није пријављена "већа штета", осим "пукотина на појединим зградама и путевима".
Ученици на индонежанском острву послати кућама док становништво остаје у приправности
Становници острва Талауд, у близини обале Индонезије, упозорени су да остану у приправности, док су ђаци послати кућама, рекао је Хутдам Манурат, званичник владе Талауд острва.
Талауд острва, дом су за око 100.000 људи и налазе се близу границе са Филипинима.
За сада је ситуација мирна, а становници обављају уобичајене активности, наводи локални званичник.
- Стање на мору се пријављује као безбедно, са малим таласима и ветровима који дувају са запада на исток.
Сурфовање обустављено на Сиаргаоу
На Сиаргаоу, популарној дестинацији за сурфовање, привремено су обустављене све водене активности због упозорења на цунами.
Острво се налази на истоку Филипина, окренуто према епицентру земљотреса јачине 7,4 степена.
Проглашен највиши степен приправности
Власти у региону Давао, у близини епицентра земљотреса, саопштиле су да ће активирати црвени аларм - највиши ниво одговора на катастрофе - како би се адекватно реаговало на последице потреса.
- Ово обезбеђује потпуно ангажовање свих служби, укључујући војску, ватрогасце, полицију, као и непосредну међуресорску координацију - рекао је портпарол цивилне заштите Карло Алекси Пуерто.
Обим штете још увек није познат, а власти "још чекају потврђене информације од наших тимова на терену", додаје Пуерто.
Terror engulfs Butuan City, Philippines, as a devastating 7.4 magnitude earthquake rips through, shattering buildings and unleashing widespread havoc pic.twitter.com/yNBqYV838Q
— Culture War Intel (@CultureWar2020) October 10, 2025
Град на Филипинима обуставља наставу
У граду Илоило у централном делу Филипина, настава је јутрос обустављена.
Рад у Градској кући Илоило такође је отказан како би запослени могли да провере иду својим породицама и темељно прегледају куће, написала је градоначелница Раиса Тренас на Фејсбуку.
- Молимо све да буду опрезни и прате званична упозорења - поручила је градоначелница.