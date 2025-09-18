ХИТНО СЕ ОГЛАСИЛА БЕЛА КУЋА Хеликоптер у ком су били Меланија и Трамп ПРИНУДНО СЛЕТЕО
Хеликоптер у ком су били амерички председник Доналд Трамп и његова супруга Меланија морао је принудно да слети.
Према првим информацијама, догодио се "мањи хидраулични проблем" са хеликоптером који је морао да слети у Британији пре поласка за САД.
Овим поводом огласила се потпаролка Беле куће Керолајн Левит.
- Због мањег хидрауличног проблема и из предострожности, пилоти су слетели на локални аеродром пре него што су стигли до аеродрома Станстед. Тамо су се Трамп и његова супруга Меланија пребацили у резервни хеликоптер - нагласила је.
Трампови су касније без проблема ушли у авион "Аир Форце Оне" за лет назад у САД.
Повређених није било.
Подсетимо, Доналд Трамп је, заједно са супругом Меланијом, стигао у Уједињено Краљевство, у његову другу државну посету као председник Сједињених Држава.
(Blic,rs, Newsweek)