ХИТНО СЕ ОГЛАСИЛА БЕЛА КУЋА Хеликоптер у ком су били Меланија и Трамп ПРИНУДНО СЛЕТЕО

18.09.2025. 22:33
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
d
Фото: Tanjug/Leon Neal/Pool Photo via AP

Хеликоптер у ком су били амерички председник Доналд Трамп и његова супруга Меланија морао је принудно да слети.

Према првим информацијама, догодио се "мањи хидраулични проблем" са хеликоптером који је морао да слети у Британији пре поласка за САД. 

Овим поводом огласила се потпаролка Беле куће Керолајн Левит. 

- Због мањег хидрауличног проблема и из предострожности, пилоти су слетели на локални аеродром пре него што су стигли до аеродрома Станстед. Тамо су се Трамп и његова супруга Меланија пребацили у резервни хеликоптер - нагласила је. 

Трампови су касније без проблема ушли у авион "Аир Форце Оне" за лет назад у САД. 

Повређених није било.  

Подсетимо, Доналд Трамп је, заједно са супругом Меланијом, стигао у Уједињено Краљевство, у његову другу државну посету као председник Сједињених Држава. 

(Blic,rs, Newsweek)

 

