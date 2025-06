ИЛОН МАСК ПРОТИВ ТРАМПА: Милијардер оснива нову странку за „неопредељену Америку“?

Маск је чак разматра оснивање нове политичке странке. Он је покренуо анкету на платформи Икс, питајући своје пратиоце: „Да ли је време за стварање нове политичке странке у Америци која заиста представља 80% неопредељене популације?“

Резултати анкете на којој се до сада изјаснило готово пет милиона корисника Икс платформе, са 80,8% гласова за „да“ и 19,2% за „не“, указују на велико интересовање за ову идеју.

Од савезништва до сукоба

Маск и Трамп су током председничке кампање 2024. године били блиски савезници. Маск је уложио преко 290 милиона долара у Трампову кампању, што је, према подацима Федералне изборне комисије, значајно допринело победи републиканаца. Милијардер је активно подржавао Трампа, укључујући и контроверзну лутрију преко Америца ПАЦ-а, где је додељивао награде од милион долара регистрованим бирачима који подржавају Трампа. Ова иницијатива, иако привукла пажњу, изазвала је и правне спорове због сумњи у легалност.

Међутим, тензије су ескалирале након што је Трамп подржао Закон о потрошњи, који је Маск оштро критиковао као „скандалозну конгресну одлуку“ која ће, по његовом мишљењу, довести САД до банкрота. Трамп је узвратио, изјавивши да је „веома разочаран“ Маском, тврдећи да је милијардер био упознат са детаљима закона и да његова критика није оправдана.

Маск је одговорио тврдњом да је управо он заслужан за Трампову победу, рекавши: „Без мене, Трамп би изгубио изборе. Демократе би контролисале Представнички дом, а републиканци би имали тесну већину у Сенату.“

Идеја о новој странци

Маскова анкета на платформи Икс изазвала је лавину реакција. Питањем о потреби за странком која би представљала „80% неопредељених“, или како он каже „оних у средини“, Маск је указао на дубоку поларизацију америчког друштва и незадовољство грађана постојећим партијским структурама – Републиканском и Демократском странком. Према постовима на Иксу, идеја о „народној опцији“ добила је подршку дела јавности, а неки корисници су чак сугерисали да би Маскова странка могла да циља на рушење утицаја такозване „дубоке државе“.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle?

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025