КРПЕЉИ КОСЕ ЈАПАН Рекордан број инфекција које преносе крпељи
ТОKИО: Јапан је у овој години забележио рекордних 135 случајева потенцијално смртоносних инфекција које преносе крпељи, саопштило је Национално тело за истраживање здравља.
Прелиминарни подаци Јапанског института за здравствену безбедност показују да је број оболелих од тешке грознице са синдромом тромбоцитопеније (СФТС) премашио претходни рекорд од 134 случаја из 2023. године, пренео је Kјодо.
До сада је више од 10 особа преминуло од те болести, која се преноси угризима крпеља или контактом са зараженом крвљу.
СФТС је први пут забележен у Kини 2011. године, а у Јапану 2013. године.
Болест се углавном јавља у западним деловима земље, док је префектура Kочи пријавила највећи број случајева ове године, са 14 оболелих.
Случајеви су забележени и у централним, источним и северним деловима Јапана, укључујући Хокаидо.
Министарство здравља, рада и социјалне заштите упозорава грађане, нарочито оне који раде на отвореном, да предузму мере заштите, као што је покривање коже, како би смањили ризик од инфекције.
СФТС се обично манифестује након инкубације од шест до 14 дана, када пацијенти развијају симптоме попут грознице, повраћања, дијареје и губитка свести.
Старије особе, посебно они старији од 60 година, имају већи ризик од тешких облика болести, а стопа смртности се процењује између 10 и 30 одсто.
Број случајева расте током пролећа и лета, када су крпељи најактивнији.
Током недеље која је завршена 10. августа, пријављено је осам нових случајева.
Иако не постоји вакцина за СФТС, доступни су антивирусни лекови који могу помоћи у лечењу заражених, навеле су надлежне службе.