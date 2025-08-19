"КИЈЕВ ОСТАЈЕ БЕЗ ПОБЕДЕ" Медведев о сусрету Трампа и Зеленског
МОСKВА: Kоалиција оних који желе рат са Русијом није успела да надмудри америчког председника Доналда Трампа на његовом терену, изјавио је данас заменик председника Савета безбедности Русије Дмитриј Медведев, коментаришући преговоре о Украјини у Вашингтону.
Председник САД Доналд Трамп је у понедељак угостио Володимира Зеленског и лидере ЕУ у Белој кући, а тема разговора било је окончање рата у Украјини.
"Антируска ратнохушкачка Kоалиција вољних није могла да надигра председника САД на његовом терену. Европа је захвалила и умиљавала се. Питање је само коју песму ће кијевски комедијаш певати код куће о гаранцијама и територијама, кад поново обуче зелену војну униформу“, написао је Медведев на друштвеној мрежи Икс.
Трамп је Зеленског уверавао да ће САД гарантовати Украјини безбедност у споразуму о окончању рата.