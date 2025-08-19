broken clouds
"КИЈЕВ ОСТАЈЕ БЕЗ ПОБЕДЕ" Медведев о сусрету Трампа и Зеленског

19.08.2025. 10:12 10:16
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Састанак
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

МОСKВА: Kоалиција оних који желе рат са Русијом није успела да надмудри америчког председника Доналда Трампа на његовом терену, изјавио је данас заменик председника Савета безбедности Русије Дмитриј Медведев, коментаришући преговоре о Украјини у Вашингтону.

Председник САД  Доналд Трамп је у понедељак угостио Володимира Зеленског и лидере ЕУ у Белој кући, а тема разговора било је окончање рата у Украјини.

"Антируска ратнохушкачка Kоалиција вољних није могла да надигра председника САД на његовом терену. Европа је захвалила и умиљавала се. Питање је само коју песму ће кијевски комедијаш певати код куће о гаранцијама и територијама, кад поново обуче зелену војну униформу“, написао је Медведев на друштвеној мрежи Икс.

Трамп је Зеленског уверавао да ће САД гарантовати Украјини безбедност у споразуму о окончању рата.

дмитриј медведев Володимир Зеленски вашингтон Рат у Украјини
Вести Свет
Услови коришћења
