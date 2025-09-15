Мадуро: Понашање САД је агресија
(ВИДЕО) Има мртвих! АМЕРИЧКА ВОЈСКА ПОТОПИЛА ЈОШ ЈЕДАН БРОД С ДРОГОМ ИЗ ВЕНЕЦУЕЛЕ Хитно се огласио Трамп
ВАШИНГТОН/КАРАКАС: Председник САД Доналд Трамп саопштио је данас да је америчка војска поново извела удар на брод за који се сумња да је превозио дрогу из Венецуеле, при чему су три особе погинуле.
Јутрос су, по мом наређењу, америчке војне снаге извеле други напад на идентификоване изузетно насилне картеле за трговину дрогом и наркотерористе у зони одговорности Јужне команде. Напад се догодио док су се ови потврђени наркотерористи из Венецуеле налазили у међународним водама превозећи илегалне наркотике (Смртоносно оружје за тровање Американаца!) на путу ка САД, навео ја Трамп на својој друштвеној мрежи Truth Social.
Он је упозорио да "ови изузетно насилни картели" за трговину дрогом предстасвљају претњу за националну безбедност САД, спољну политику и виталне интересе САД.
У нападу су убијена тројица терориста. Ниједан припадник америчких снага није повређен у овом нападу, истакао је амерички председник и упозорио да ће америчке снаге "ловити" терористе који покушавају да кријумчаре дрогу.
Навео је да су "незаконите активности" ових картела деценијама имале "разорне последице" по америчке заједнице, убивши милионе америчких грађана.
Овај напад уследио је две недеље након сличне војне акције у којој је, према саопштењу Стејт департмента, уништен чамац који је преносио дрогу из Венецуеле, а том приликом је погинуло 11 особа.
Комуникација са Вашингтоном прекинута
Председник Венецуеле Николас Мадуро изјавио је данас да су недавни инциденти са САД "агресија" Сједињених Америчких Држава, а не тензије између две земље и да не постоји комуникација између влада две земље.
Ово није тензија. То је агресија у потпуности, то је судска агресија када нас криминализују, политичка агресија са својим свакодневним претећим изјавама, дипломатска агресија и континуирана агресија војног карактера, рекао је Мадуро, преноси Ројтерс.
Како је навео, америчка влада покушава да оправда покретање "криминалног напада" на његову земљу.
Мадуро је рекао да су комуникације "обустављене", мада је касније додао да и даље постоји основна комуникација како би се олакшао повратак Венецуеланаца из Сједињених Америчких Држава.
Комуникација са владом САД је обустављена и то су учинили они својим претњама бомбама, смрћу и уценама, рекао је Мадуро.
Он је више пута тврдио да САД желе да га свргну са власти.
Администрација америчког председника Доналда Трампа појачала је америчко војно присуство на југу Кариба као део, како наводи, обрачуна са кријумчарима дроге.
Овог месеца, у америчком војном нападу је убијено 11 људи и потопљен је брод из Венецуеле за који је Трампова администрација тврдила да је превозио илегалне наркотике.
Трампова администрација пружила је оскудне информације о прошлонедељном нападу, упркос захтевима чланова Конгреса САД да влада оправда акцију.
Венецуеланска влада, која тврди да је распоредила десетине хиљада војника за борбу против трговине дрогом и одбрану земље, саопштила је да нико од убијених није припадао банди Трен де Арагуа, како су САД тврдиле.
Венецуеланска влада је недавно саопштила да је амерички разарач илегално пресрео и окупирао венецуелански брод за риболов туне у водама Специјалне економске зоне те јужноамеричке земље.