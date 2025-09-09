scattered clouds
ПРЕДСЕДНИК ВЕНЕЦУЕЛЕ МАДУРО ШОКИРАО ПЛАНЕТУ! “Трећи светски рат је почео, САД гурају свет у глобални сукоб”

09.09.2025. 15:42 15:48
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
Фото: youtube prinstcrin/ Bloomberg Television

Николас Мадуро изјавио је да је Трећи светски рат већ почео, оптужујући САД да гурају свет у глобални сукоб ради доминације.

Доналд Трамп је узвратио називајући Мадура “најгорим председником у историји”.

Председник Венецуеле, Николас Мадуро, изјавио је да је уверен како је Трећи светски рат већ у току. Он је ову оцену изнео у интервјуу за телевизију РТ.

“Папа Фрањо је пре две године рекао да се крећемо ка Трећем светском рату. Ја верујем да је он већ почео”, нагласио је Мадуро.

Мадуро сматра да иза актуелних светских сукоба стоји Вашингтон. Према његовим речима, Сједињене Америчке Државе спроводе стратешки план чији је циљ успостављање америчке политичке, економске и војне доминације на глобалном нивоу.

У истом контексту, раније се огласио амерички министар рата, Пит Хегсет, који је изјавио да ће америчке трупе бити спремне да спроведу промену режима у Венецуели уколико председник САД донесе такву одлуку.

Сам председник Доналд Трамп одбацио је могућност интервенције, истакавши да не планира такве акције. Истовремено, он је критиковао Мадура, називајући га “најгорим председником у историји”.

 

 

Вести Свет
